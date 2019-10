Innenminister Horst Seehofer will verhindern, dass noch einmal auf einen Schlag so viele Menschen über das Mittelmeer flüchten wie 2015.

Das Wochenende kompakt

Seehofer warnt vor "noch größerer" Fluchtbewegung als 2015. Der Bundesinnenminister ruft die EU-Staaten angesichts steigender Flüchtlingszahlen in Griechenland zu mehr Solidarität auf. Sonst, so warnt er, kämen womöglich noch mehr Flüchtlinge als vor vier Jahren. In der Union werden Stimmen laut, die sich gegen Seehofers Vorhaben stellen, ein Viertel der Mittelmeer-Flüchtlinge vorübergehend aufzunehmen. Der Innenminister hat einen Grund sich jetzt auf einmal bei dem Thema flexibel zu zeigen, kommentiert Nico Fried.

Mutmaßlicher Pariser Täter hatte vermutlich ein radikalislamisches Motiv. Nach der tödlichen Messerattacke in der Polizeipräfektur von Paris mehren sich Ermittlern zufolge Hinweise auf eine mögliche Radikalisierung des Attentäters. Oppositionspolitiker werfen Innenminister Castaner (LREM) vor, Hinweise auf ein mögliches islamistisches Motiv zunächst verschwiegen zu haben. Mehr dazu

Nordkorea bricht Atomgespräche mit den USA am ersten Tag ab. Unterhändler beider Regierungen waren in Stockholm zusammengekommen. Die USA wollen den Verzicht Nordkoreas auf Nuklearwaffen erreichen. Die Führung in Pjöngjang will ein Ende der Wirtschaftssanktionen. Die US-Regierung sieht die Gespräche, anders als Nordkorea, nicht als gescheitert an und will in zwei Wochen einen neuen Anlauf unternehmen. Zur Nachricht

Dutzende Tote und Tausende Verletzte bei Demonstrationen in Irak. Seit Dienstag gehen in dem Land Menschen gegen die hohe Arbeitslosigkeit, Misswirtschaft und Korruption auf die Straße. Forderungen nach dem Rücktritt der Regierung um Regierungschef Adel Abdel Mahdi werden laut. Zu den Details

Papst geißelt "zerstörerische Interessen" am Amazonas. Zur Eröffnung der Amazonas-Synode im Vatikan verurteilt Papst Franziskus willentliche Umweltzerstörung im Regenwald-Gebiet. Auf dem Programm der dreiwöchigen Synode steht noch ein weiteres heikles Thema, nämlich die Frage, wie der Priestermangel in der Region gelöst werden sollte. Mehr dazu

Die Grünen wollen die Klimapolitik verschärfen und deutlich über die Pläne der Bundesregierung hinausgehen. In einem Antrag für den Bundesparteitag im November fordert der Bundesvorstand der Grünen ein Bündel an Maßnahmen für den Klimaschutz. Dazu zählt ein höherer CO₂-Preis, eine Begrenzung der Fleischproduktion in Deutschland und ein Tempoliminit auf Autobahnen. Zum Text

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Die stillen Revolutionäre. Die USA wurden von einem Whistleblower mitbegründet. Und auch ansonsten gilt: Wer ungesetzliche Aktivitäten in der eigenen Organisation enthüllt, sollte weltweiten Schutz genießen. Kommentar von Andrian Kreye

VW-Tochter setzt auf elektrische Lkws. Traton hat große Pläne: Lkws ohne Dieselgestank. Der Konzern hat auch einen Laster ohne Fahrerkabine gebaut - anfassen darf man den aber noch nicht. Von Thomas Fromm

Bitte warten. Der Andrang auf die Elbphilharmonie ist groß - manchmal aber auch die Enttäuschung über das dort gebotene Kunsterlebnis. Von Peter Burghardt

SZ-Leser diskutieren

Ewiges Wachstum: Gibt es bessere Alternativen? Für Postit geht es auch ohne Wachstum, er würde auf "Umverteilung global und national" setzen. Erolands Meinung ist deutlich: "Die Grenzen des Wachstums sind überschritten. Es hilft nur noch ein einschneidender Konsumverzicht." Timka ist ebenfalls der Meinung ein Konsumverzicht sei nötig, allerdings gibt es noch Alternativen: "Wachstum hat Grenzen solange es auf endlichen Ressourcen beruht. In dem Maße wie es gelingt erneuerbare Ressourcen zu erschließen wird es möglich diese Grenzen zu verschieben." Diskutieren Sie mit.