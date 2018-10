21. Oktober 2018, 19:18 Uhr SZ Espresso Das Wochenende kompakt - die Übersicht für Eilige

Will nicht mehr allein die Watschn von seiner Partei bekommen: CSU-Chef Horst Seehofer deutete erstmals einen möglichen Rücktritt an.

Was am Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Christian Simon

Das Wochenende kompakt

Seehofer deutet möglichen Rücktritt als CSU-Chef an. "Noch mal mache ich einen Watschnbaum nicht. Man kann mich kritisieren, aber das zu reduzieren auf den Horst Seehofer, und der ist für alles verantwortlich, das werde ich persönlich nicht mitmachen", sagte Seehofer am Sonntag im BR. "Eher stelle ich mein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung." Von Wolfgang Wittl

Hunderttausende fordern zweites Brexit-Referendum. "Europäisch und stolz": Weit mehr Menschen als erwartet gehen in Großbritanniens Hauptstadt auf die Straße, um gegen den Austritt aus der EU zu protestieren. Statt 100 000 nahmen am Ende mehr als eine halbe Million Menschen teil. Die Bilder

Soldaten sollen keinen eigenständigen Kontakt zu Abgeordneten haben dürfen. Das ist einer vertraulichen Mail zufolge der Wunsch von Verteidigungsministerin von der Leyen. Angehörige des Ministeriums müssen Kontakte ins Parlament bereits genehmigen lassen, dieses Redeverbot soll auf die Mitarbeiter nachgeordneter Behörden und Ämter ausgeweitet werden. Die Opposition spricht von einem "Maulkorb". Zum Text

Trump will Abrüstungsvertrag mit Russland kündigen. Die USA werfen Russland seit Langem vor, gegen den sogenannten INF-Vertrag zu verstoßen. Jetzt will US-Präsident Trump die Abrüstungsvereinbarung kündigen. Ranghohe russische Politiker kritisieren den geplanten INF-Austritt als "Erpressungsversuch". Alle Informationen

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Merkel warnt Kritiker. Die CDU dürfe jetzt nicht noch jahrelang Zeit verplempern, indem sie sich mit der Flüchtlingspolitik des Jahres 2015 beschäftige - sonst drohe der Partei das Aus in der jetzigen Form. Zum Text

Die Allmacht des saudischen Kronprinzen ist das Problem. Der Fall Khashoggi ist nur ein Beispiel für die desaströse Politik von Mohammed bin Salman. Von Paul-Anton Krüger

Die deutsche Autoindustrie muss sich von der Vergangenheit lösen. Der Benzin-Diesel-Mix hat die Auto-Konzerne abhängig gemacht: Die Vergangenheit belastet die Zukunft.Um aus der Falle zu kommen, müssen sich die Konzerne komplett erneuern. Von Thomas Fromm

SZ-Leser diskutieren

Volksparteien: ein veraltetes Konzept? "Veraltet oder nicht - es ist ein fragwürdiges und gefährliches Konzept", schreibt AWParis, "denn es stellt die Frage, wer 'das Volk' ist. Und darauf hat niemand eine gültige Antwort". Dem widerspricht Jo, da dieser Begriff "schon seit Ewigkeiten" verwendet werde, ohne die Frage zu stellen, "wer oder was 'das Volk'" sei: "Gefährlich wird es höchstens, wenn Sie anfangen, diesen Begriff umzudefinieren, sprich: überzubewerten." Für Bischofsbrot ist er nicht mehr aktuell: "Volkspartei findet in keiner der antretenden Wahlparteien noch eine aktuelle Entsprechung, die öffentliche Verwendung indiziert allenfalls Wunschnöte, wo man gern wäre und wie man gern gesehen würde." Diskutieren Sie mit uns.