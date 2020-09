Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

EXKLUSIV Schäuble setzt auf Bürgerräte. Der Bundestagspräsident macht sich Sorgen um die Akzeptanz der parlamentarischen Demokratie. Der SZ sagte er: "Die Bindung zwischen Wählern und Gewählten ist schwächer geworden - und die Kraft der Parteien, die für eine stabile repräsentative Demokratie wichtig sind, ist auch kleiner geworden." Der Bürgerrat könne helfen - als "eine Art Kompromiss zwischen einer reinen parlamentarischen Demokratie und einer mit Plebisziten". Robert Roßmann berichtet.

Kandidatin für Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg steht offenbar fest. US-Medien zufolge hat sich Präsident Trump für die Nominierung von Amy Coney Barrett entschieden. Die Katholikin gilt als Abtreibungsgegnerin, was sie für konservative Kreise attraktiv macht. Offiziell soll sie am Samstag nominiert werden. Zur Nachricht

25 Tote bei Absturz von Militärflugzeug in der Ukraine. An Bord der Maschine vom Typ Antonow AN-26 seien vor allem Studenten der Universität der Luftstreitkräfte gewesen, heißt es seitens der Behörden. Das Flugzeug befand sich offenbar auf einem Ausbildungsflug. Warum es der Landung abstürzte, ist bislang unklar. Zur Meldung

Trump-Regierung will Antifa und Ku-Klux-Klan als Terrorgruppen einstufen. Der US-Präsident wirbt mit diesem Vorhaben um die Stimmen von schwarzen Wählern - will es aber erst nach der Wahl umsetzen. Die Black-Lives-Matter-Bewegung kritisiert er aber deutlich - sie verfolge "extrem sozialistische" Ziele. Weitere Nachrichten im Blog zur US-Wahl

Eintracht Frankfurt gewinnt Freitagsspiel der Bundesliga bei Hertha BSC. Die Hessen siegen mit 3:1 und stehen damit vorübergehend an der Tabellenspitze. Beim Verlierer fallen nach der Niederlage harsche Töne - und Sportdirektor Arne Friedrich äußert sich zum Vereinssuchenden Mario Götze. Von Carsten Scheele

Die News zum Coronavirus

Anzahl der Neuinfektionen in Deutschland auf höchstem Stand seit Ende April. Das Robert-Koch-Institut meldet 2507 Personen, die sich neu mit Sars-Cov-2 infiziert haben. Ärzte in Deutschland haben im Frühjahr offenbar vermehrt ein umstrittenes, von US-Präsident Trump empfohlenes Medikament verschrieben. Weitere Nachrichten

Bund erklärt Tschechien, Luxemburg und Tirol zu Corona-Risikogebieten. Damit sind nun 15 von 27 EU-Ländern zumindest teilweise Corona-Risikogebiete, Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar ganz. Polen ist das einzige der neun Nachbarländer Deutschlands, das noch nicht betroffen ist. Die Meldungen aus aller Welt

Außerdem wichtig

Was wichtig wird

Gedenken zum Oktoberfest-Attentat. Am Abend des 26. September 1980 hat eine Bombe zwölf Wiesnbesucher sowie den rechtsextremen Bombenleger Gundolf Köhler in den Tod gerissen. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt. Zum 40. Jahrestag des rechtsterroristischen Attentats auf das Münchner Oktoberfest werden am Samstag Politiker, Überlebende und Opfervertreter bei einer Gedenkfeier an der Theresienwiese erwartet. Erstmals kommt Bundespräsident Steinmeier - und damit ein deutsches Staatsoberhaupt - zu dem alljährlichen Termin.

NRW: Stichwahlen um kommunale Spitzenämter. Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen stehen an diesem Sonntag Entscheidungen in den wichtigsten Städten des Landes an. Im bundesweiten Fokus stehen dabei Düsseldorf und Dortmund. In beiden SPD-regierten Städten haben CDU-Herausforderer gute Chancen, die Oberbürgermeister-Posten zu gewinnen. Der Ausgang der Stichwahlen dürfte auch an CDU und SPD im Bund ein wichtiges Signal senden. Jana Stegemann und Christian Wernicke erklären die zehn spannendsten Zweikämpfe.

CSU-Parteitag im Netz. Eine Grundsatzrede von Parteichef Markus Söder und die Bearbeitung eines fast 400 Seiten starken Antragsbuchs stehen an diesem Samstag im Fokus des CSU-Parteitags. Wegen der Corona-Krise findet die Parteiveranstaltung wie schon im Mai nur im Internet statt. Etwa 800 Delegierte werden zu der Videokonferenz erwartet.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Ein Tod, der Streit entfacht. Nach schwerer Krankheit ist die US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg gestorben. Unbedingt hatte sie bis nach der Präsidentschaftswahl am Leben bleiben wollen. Von Hubert Wetzel

EXKLUSIV Das sind die FinCEN-Files. Was haben die Deutsche Bank, der Cousin von Wladimir Putin und der vermutlich gefährlichste Mafiaboss der Welt gemeinsam? Sie alle tauchen in einem neuen Leak auf, den #FinCENFiles. Diese geheimen Dokumente aus dem US-Finanzministerium zeigen: Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie, wenn es darum geht, Verbrecher am Geldwaschen zu hindern.

Eine Blase voller Ressentiments. Ob er sich einen schwulen Kanzler vorstellen könne? Mit seiner Antwort auf diese Frage lässt der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz tief blicken: Offenbar bewegt er sich in einem Umfeld, das im vergangenen Jahrhundert stecken geblieben ist. Ein Kommentar von Robert Roßmann

Söder verordnet Bayern eine Party-Pause. Immer mehr Menschen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren stecken sich mit dem Coronavirus an. Die Staatsregierung erlässt deswegen neue Beschränkungen. Die Frage ist: Wird Söders Kurs auch funktionieren? Von Andreas Glas und Dietrich Mittler

Gestrandet an der Seine. In Paris gehören Elendscamps von Flüchtlingen inzwischen zum Straßenbild. Je näher die Zeltstädte am Pariser Zentrum entstehen, desto schneller werden sie allerdings geräumt. Sie sollen auf die Vorstädte ausgegrenzt werden. Von Nadia Pantel

"Es geht darum, dass wir sichtbar werden." Die US-Autorin Melissa Blake hat eine genetisch bedingte Krankheit - im Netz wird sie wegen ihres Aussehens zum Ziel von Spott. Im Interview erklärt sie, wie sie sich erfolgreich gegen Trolle wehrt und warum Social-Media-Firmen viel zu wenig gegen Online-Hass tun. Interview von Michaela Haas im SZ-Magazin

Anständige Polizist*innen, zeigt euch doch mal! Damit die Polizei Vertrauen zurückgewinnt, braucht es nicht nur eine Rassismus-Studie, sondern auch eine kritische Graswurzel-Bewegung. Kommentar von Nadja Schlüter bei jetzt

Frühstücksflocke

18 Millionen Dollar hinter einer Wand. Über Jahre hinweg, sagt ein Kolumbianer, habe er immer wieder einen Geist in seinem Haus gesehen. Deshalb will der Mann gesucht und hinter einer Mauer einen Hohlraum gefunden haben - und darin eine große Tüte, vollgestopft mit Scheinen, insgesamt 18 Millionen Dollar in bar. Der Mann ist sich sicher, dass es von seinem Onkel kommt. Und ganz abwegig ist das nicht, denn der Onkel des Mannes war niemand Geringeres als der Drogenboss Pablo Escobar. Von Christoph Gurk