Was wichtig ist

Ministerpräsident Netanjahu gewinnt Wahl um Likud-Parteivorsitz. Netanjahu holt mehr als 70 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit wird Netanjahu auch der Likud-Spitzenkandidat für die Parlamentswahl in Israel im März sein. Sein parteiinterner Herausforderer Gideon Saar erringt einen Achtungserfolg. Alexandra Föderl-Schmid berichtet aus Tel Aviv

Bundesregierung genehmigt Rüstungsexporte in Rekordhöhe. Nach zuletzt drei Jahren Rückgang wurde der bisherige Höchstwert aus 2015 schon Mitte Dezember übertroffen. Mit Abstand am meisten wurde nach Ungarn exportiert, dahinter Ägypten und die USA. Mehr dazu

EXKLUSIV Adidas plant Rückkehr in den alpinen Skisport. Im Herbst 2021 soll es losgehen, zur Überraschung des Handels und mancher Branchenkenner. Der Konzern hatte sich bereits weitgehend aus diesem schwierigen Markt verabschiedet. Unternehmenschef Kasper Rorsted hat eine neue Strategie. Von Uwe Ritzer

Absturz von Passagierflugzeug in Kasachstan. Die Maschine mit mehr als 100 Menschen an Bord war kurz nach dem Start in Almaty abgesackt und in ein Wohnhaus gekracht. Dabei kamen nach Behördenangaben mindestens 15 Menschen ums Leben. Offenbar haben einige Passagiere den Absturz überlebt. Zum Bericht

SZ Plus Die Ära Putin. Vor 20 Jahren hat der russische Präsident Boris Jelzin die Verantwortung an seinen Premierminister Putin übergeben. Dessen Weg ist geprägt von einem Gefühl mangelnder Anerkennung. Als KGB-Offizier in Dresden fühlt er sich von Moskau verlassen. Als Präsident wirbt er später um Europa - und wird enttäuscht. Silke Bigalke mit einem Rückblick. Inzwischen kommt die Frage nach einem Nachfolger des Präsidenten auf, berichtet Frank Nienhuysen.

Ehemaliger Top-Stürmer Hans-Jörg Criens gestorben. Der ehemalige Fußballer von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Nürnberg starb im Alter von 59 Jahren an einem Herzinfarkt. Zur Meldung

Was wichtig wird

Kabinengewerkschaft Ufo informiert über Streikplan bei Lufthansa. Die Gewerkschaft hat Streiks noch für dieses Jahr angekündigt. Um 17 Uhr will sie über die genauen Pläne informieren.

Frühstücksflocke

Tussi-Toaster war gestern! Mit den schummrigen Solarien früherer Zeiten haben moderne Sonnenstudios nicht mehr viel gemeinsam. Sie sind High-Tech-Einrichtungen mit Dusche, Duft oder Booster. Philipp Crone hat sich in Münchens modernstem Solarium umgesehen.