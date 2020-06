Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Coronavirus

Auswärtiges Amt will bald Rechnungen für Rückholaktion verschicken. Die 240 000 Menschen, die ab März wegen der Corona-Krise vom Auswärtigen Amt nach Deutschland zurückgeholt wurden, sollen bald ihre Rechnungen erhalten. Wie das Amt mitteilte, müssen sich die Betroffenen nach dem Konsulargesetz an den Kosten der Charterflüge beteiligen. Zu den Meldungen aus Deutschland

300 Millionen Corona-Impfdosen für die EU. Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande haben sich zu einer Art "Impfallianz" zusammengeschlossen und so Hunderte Millionen Einheiten eines möglichen Impfstoffs für die EU gesichert. Während sich einige Länder darauf vorbereiten, die Grenzen zu öffnen, soll es auf einem Großhandelsmarkt in Peking zu einem größeren Ausbruch gekommen sein. In der Stadt wurden elf Wohnblöcke abgeriegelt. Zu den internationalen Entwicklungen

Außerdem wichtig bei Corona

Sonstige Nachrichten kompakt

Tausende demonstrieren gegen Rassismus und Polizeigewalt in Paris und London. In Paris wurden die Protestierenden davon abgehalten, zur Oper zu marschieren. Die Polizei setzte auch Tränengas ein. Derweil versammelten sich rechtsextreme Gegendemonstranten auf einem Dach. In London kam es jedoch zu Zusammenstößen und handgreiflichen Auseinandersetzungen mit rechten Gruppen. Die Bilder

Überblick des Bundesliga-Tags. Werder schlägt Paderborn deutlich, die Ostwestfalen sind damit fast abgestiegen. Der BVB trifft gegen Düsseldorf erst in der Nachspielzeit und vertagt Bayerns Meisterschaft. Von Tim Brack und Lisa Sonnabend. Ab 18:30 Uhr spielt Bayern gegen Mönchengladbach. Zum Liveticker

Zweites Wolfsrudel in Bayern gesichtet. Eine Fotofalle liefert den Beleg dafür, dass sich die Wölfe in der Oberpfalz westlich von Weiden weiter ausbreiten. Zu größeren Konflikten mit den Tieren ist es bisher nicht gekommen. Von Christian Sebald

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Mörder löst Matheproblem. Ein verurteilter Mörder findet im Gefängnis einen komplizierten Beweis über Kettenbrüche. Seine Leidenschaft für Mathematik steckt die anderen Insassen an. Von Julian Rodemann

Abgeordneter Amthor räumt "Fehler" ein. Die erstaunliche Karriere des 27-jährigen Nachwuchspolitikers Philipp Amthor dürfte an Schwung verlieren. Denn nun wurden dubiose Geschäftskontakte des CDU-Abgeordneten bekannt. Von Robert Roßmann

Warum ein altes Foto von Trumps Praktikanten wieder geteilt wird. Unter dem Motto "A tale of two presidents" vergleichen Twitter-Nutzer*innen die Amtszeiten von Trump und Obama. Aus der jetzt-Redaktion

SZ-Leser diskutieren

Frischluft gegen Corona: Eine gute Entwicklung? "Ja", findet Forist ImcoParrot, "für Orte, wo viele Menschen sind". "Absolut", meint auch Rue Royale und ist überzeugt, dass man dann spüre "wie aus Corona ein Segen" werde. Forumsteilnehmer Hustensaft macht darauf aufmerksam, dass zu viel Zugluft auch immer impliziert "sich in irgendeiner Form eine 'Erkältung' einzufahren". Diskutieren Sie mit uns. ​