Was wichtig ist

Habeck kritisiert fehlende Innovationskraft in Deutschland. Der Grünen-Vorsitzende spricht beim SZ-Wirtschaftsgipfel über die Versäumnisse der Politik, in die deutsche Infrastruktur und Bildung zu investieren. Bei der Kanzler-Frage weicht Habeck aus. Zum Bericht von Constanze von Bullion

Neue Tesla-Fabrik soll bei Berlin entstehen. Das kündigt Elon Musk, Chef der Elektroautofirma, bei einem Auftritt in der Hauptstadt an. Auch ein Design- und Entwicklungszentrum will er in Berlin ansiedeln. Von Christina Kunkel

Scholz schaltet auf Angriff. Bisher ging es im Rennen um den SPD-Vorstand ziemlich zahm zu - doch langsam fahren die Kandidaten die Ellbogen aus. Vor allem beim Thema Grundrente zeigen sich die Unterschiede zwischen Scholz und Herausforderer Walter-Borjans. Zum Bericht

Jeanine Añez erklärt sich zur Interimspräsidentin in Bolivien. Die zweite Vizepräsidentin des Senats übernimmt nach dem Rücktritt von Morales die Regierung und verspricht Neuwahlen. Die Proteste im Land gehen weiter. Regierungsmitglieder beklagen Übergriffe durch Oppositionelle. Von Christoph Gurk

Australisches Höchstgericht nimmt Berufung Kardinal Pells an. Kardinal George Pell ist der ranghöchste katholische Würdenträger, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Nun wird sein Fall erneut vor Gericht gehört. Zur Meldung

Greta Thunberg segelt mit Youtubern zurück nach Europa. Die Klimaaktivistin hat ein Boot gefunden, das sie zur in drei Wochen stattfindenden Weltklimakonferenz in Madrid bringt. Ein Youtuber-Pärchen lässt Thunberg und ihren Vater mitreisen. Zweieinhalb Wochen soll die Reise von den USA aus dauern. Mehr dazu

Was wichtig wird

Öffentliche Impeachment-Anhörung gegen US-Präsident Trump. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben den geschäftsführenden Botschafter in Kiew, William Taylor, und den Diplomaten George Kent als Zeugen geladen. Die Opposition wirft Trump vor, die ukrainische Regierung gedrängt zu haben, sich in den US-Wahlkampf einzumischen, indem sie Ermittlungen einleitet, die seinem politischen Rivalen Joe Biden von den Demokraten schaden könnten.

Trump empfängt Erdoğan im Weißen Haus. Bei dem Gespräch in Washington dürfte es unter anderem um die Lage in Nordsyrien gehen, wo die Türkei gegen die Kurdenmiliz YPG vorgeht. Trump war auch aus den eigenen Reihen stark in die Kritik geraten, da der von ihm veranlasste Abzug der US-Truppen das Vorgehen der Türkei in Nordsyrien faktisch erst möglich gemacht hatte.

Rechtsausschuss will AfD-Politiker Brandner als Vorsitzenden abwählen. Das Gremium zieht damit die Konsequenzen aus mehreren Eklats, die der 53 Jahre alte AfD-Abgeordnete aus Thüringen mit antisemitischen Äußerungen ausgelöst hatte.

Frühstücksflocke

Roulette am Esstisch. Jeden Tag mit denselben Kollegen in die Kantine? Wer das ändern will, kann sich in manchen Betrieben neue Bekanntschaften fürs Mittagessen vermitteln lassen. Aber klappt das auch? Von Miriam Hoffmeyer