29. August 2018, 08:11 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Martin Anetzberger

Was wichtig ist

Große Koalition einigt sich auf Rentenpaket. Bei einem Spitzentreffen in Berlin gelingt der Durchbruch. Union und SPD vereinbaren demnach Verbesserungen bei der Mütter- und Erwerbsminderungsrente. Das Rentenniveau soll bis 2025 stabil bleiben, der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung sinkt um 0,5 Prozentpunkte. Zum Bericht von Cerstin Gammelin und Henrike Roßbach

Sachsens Ministerpräsident lobt "super Job" der Polizei. Nach Ausschreitungen Rechtsextremer in Chemnitz steht die Polizei in der Kritik. Michael Kretschmer (CDU) hat sie nun in Schutz genommen. Zur Nachricht. Medienberichten zufolge hatte der Verfassungsschutz die Polizei bereits am Montagmittag davor gewarnt, dass deutlich mehr Demonstranten aus dem rechten Spektrum kommen dürften als erwartet. Mehr Infos von Xaver Bitz

Geschönte Verbrauchsangaben kosten Deutsche 5,5 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Wirbt ein Auto mit einem Benzinverbrauch von fünf Litern, müsse man tatsächlich mit deutlich mehr als sieben Litern kalkulieren, haben Umweltorganisationen berechnet. Europaweit setzten die Fahrzeuge demnach zusätzlich 264 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid frei. Das übersteigt die jährlichen Emissionen der Niederlande. Markus Balser berichtet.

80 Prozent der Umfrage-Teilnehmer wollen Zeitumstellung abschaffen. Nach dpa-Informationen sprechen sich die meisten für eine dauerhafte Sommerzeit aus, laut Westfalenpost kommen mehr als drei der 4,6 Millionen Befragten aus Deutschland. Rechtlich bindend ist die EU-Erhebung nicht. Die Kommission prüft allerdings, wie es mit der im EU-Recht geregelten Zeitumstellung weitergehen soll. Zur Nachricht

Kerber und Zverev siegen bei US Open, Petkovic ist raus. Die Wimbledonsiegerin gewinnt ihr Auftaktmatch beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gegen Margarita Gasparjan 7:6, 6:3. Alex Zverev besiegt Peter Polansky 6:2, 6:1 und 6:2. Andrea Petkovic ist nach einer knappen Niederlage (4:6, 6:4, 5:7) gegen Jelena Ostapenko hingegen ausgeschieden. Zu den Ergebnissen

FC Bayern verabschiedet Bastian Schweinsteiger. 75 000 Zuschauer sehen in der Münchner Arena das Freundschaftsspiel gegen Schweinsteigers derzeitigen Klub Chicago Fire. Es wird ein emotionaler Abend, schreibt Benedikt Warmbrunn. Die Einzelkritik dazu von Christopher Gerards lesen Sie hier.

Was wichtig wird

Merkel reist nach Westafrika. Offiziell stehen Wirtschaftsfragen im Mittelpunkt der Reise. So wird eine Wirtschafts-Delegation mit an Bord der Regierungsmaschine sein, die Merkel in den Senegal, nach Ghana und Nigeria bringt. Bei ihren Besuchen wird es auch um das Thema Migration gehen.

Löw präsentiert WM-Analyse und stellt Nationalkader vor. Nach dem WM-Aus stellt sich Bundestrainer Joachim Löw in München den Medien. Dabei wird er auch über seine personellen Entscheidungen für den Auftakt der neuen Nationenliga am 6. September gegen Weltmeister Frankreich sprechen - und den Test drei Tage später gegen Peru.

Start der Filmfestspiele in Venedig. Vom 29. August bis zum 8. September konkurrieren 21 Filme um einen Goldenen und diverse Silberne Löwen. Auch ein deutscher Hoffnungsträger steht im Wettbewerb: "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck. Außerdem nominiert: drei Netflix-Produktionen.

Frühstücksflocke

Den Bienen wird es zu heiß. Auf einem Hot-Dog-Stand auf dem New Yorker Times Square haben sich am Dienstag etwa 40 000 Bienen niedergelassen. Vermutlich wegen der Hitze hatte sich der Schwarm von seinem eigentlichen Unterschlupf auf einem der Dächer Manhattans entfernt und den Schirm des Würstchenstandes belagert. Zwei Bienenspezialisten der Polizei brauchten eine knappe Dreiviertelstunde, um die Insekten in einem Behälter zu verstauen. Auf Long Island sollen sie eine neue Heimat finden.