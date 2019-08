2. August 2019, 17:41 Uhr SZ Espresso Rekord-Kokain-Fund, Ende des INF-Vertrags, Kontrollen an Schweizer Grenze

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Der Tag kompakt

Zoll in Hamburg entdeckt Kokain im Wert von einer Milliarde Euro auf Containerschiff. Es handelt sich um die größte jemals in Deutschland sichergestellte Menge an Kokain. Versteckt waren die 4,5 Tonnen Drogen in Sporttaschen. Warum die Kokain-Produktion boomt, erklärt Sandro Benini.

INF-Vertrag offiziell ausgelaufen. "Das ist kein guter Tag für die Sicherheit in Europa", sagt der deutsche Außenminister Maas über das Ende des Abrüstungsabkommens zwischen Moskau und Washington. Der Minister warnt zudem vor einem neuen Wettrüsten. Zur Meldung

Seehofer will Kontrollen an Schweizer Grenze. Der mutmaßliche Täter vom Frankfurter Hauptbahnhof wohnte in der Schweiz. Der Innenminister will nun die Grenzkontrollen verstärken - und erntet Kritik von allen Seiten. Zur Meldung

Saudi-Arabien erlaubt Frauen, frei zu reisen. Bislang sind saudische Frauen weitgehend Mündel ihrer männlichen Verwandten. Nun will das erzkonservative islamische Königreich allen Bürgern ab 21 Jahren Reisepässe ausstellen. Doch das System der männlichen Vorherrschaft in dem Land ist damit noch längst nicht Geschichte, kommentiert Dunja Ramadan.

Wetterdienste streiten um Temperaturrekord. Die Rekordmessung von 42,6 Grad in Lingen sei durch einen Hitzestau zustande gekommen, behauptet ein Wetterportal. Der Deutsche Wetterdienst verteidigt den Wert vehement. Von Christoph von Eichhorn

Leroy Sané: Signale nach München. Der Spieler hat sich offenbar für den FC Bayern entschieden. Der Wechsel befindet sich in den letzten Verhandlungsrunden - es geht um eine Rekord-Ablöse und ein Rekord-Gehalt. Von Benedikt Warmbrunn - SZ-Plus

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Das Bild vom "easy peasy" Brexit bröckelt. Bisher war der Brexit ohne Deal eine vage Möglichkeit, jetzt wird er realer - und die Angst davor wächst in der Bevölkerung, kommentiert Korrespondentin Cathrin Kahlweit.

Maas bittet Polen um Vergebung für Nazi-Verbrechen. 75 Jahre nach Beginn des Aufstandes der Polen gegen die deutschen Besatzer spricht der Bundesaußenminister in Warschau von der Scham über das lange Schweigen - und regt eine neue Gedenkstätte in Berlin an.

Berliner Youtuber gewinnt 62 500 Dollar bei Fortnite-WM und spendet alles. Das komplette Preisgeld des 27-jährigen Max Knabe ging an ein Tierheim. Er sagt: "Mit dem Gewinn hatte ich nicht gerechnet." Zum Artikel

SZ-Leser diskutieren​

Mehr Reisefreiheit für Frauen in Saudi-Arabien - Grund zur Euphorie? "Zur Euphorie besteht sicher kein Grund", findet thebonepeople, "zu gemäßigter Anerkennung schon. Es ist auf jeden Fall ein weiterer kleiner Schritt in die richtige Richtung. Die Politik der kleinen Schritte von innen ist gewiss besser als ein radikaler Regime-Change von außen. Es muss jetzt abgewartet werden, wie die archaisch-patriarchalische Gesellschaft darauf reagiert. Maestro schreibt: "Es geht langsam aber sicher vorwärts. War bei uns nicht anders." Diskutieren Sie mit.