Die "Europäischen Union steht der größten Herausforderung in ihrer Geschichte gegenüber", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag.

Was Wichtig war

Merkel will Europa gestärkt aus der Pandemie führen. Deutschland übernimmt ab 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft. In einer Regierungserklärung betont die Kanzlerin die Leitmotive: Solidarität und Zusammenhalt. Und sie warnt vor der Verwundbarkeit der Staatengemeinschaft. Von Daniel Brössler

Generalbundesanwalt erhebt Anklage gegen mutmaßlichen Mörder vom Berliner Tiergarten. Die Ermittler sind sich sicher, dass der Auftrag für den Mord von russischen Regierungsstellen erteilt wurde. Als Hauptbeweismittel dient ein Visumsantrag des Todesschützen, der von einem Fax aus dem russischen Verteidigungsministerium geschickt wurde. Von Florian Fade, Georg Mascolo und Ronen Steinke

SZ Plus Wirtschaftsprüfer verweigern Wirecard Testat. Für 1,9 Milliarden Euro oder fast ein Viertel der Bilanzsumme fehlen den Prüfern von Ernst & Young Prüfungsnachweise. In der Folge stürzt die Aktie des Konzerns um bis zu 66 Prozent ein. Der Vorstand arbeitet laut Ad-hoc-Mitteilung daran, den Sachverhalt aufzuklären. Von Klaus Ott, Jörg Schmitt und Nils Wischmeyer

Video zeigt gestehenden Verdächtigen im Lübcke-Prozess. Trotz Widerstands der Anwälte wird die Aufnahme seiner Vernehmung gezeigt. Der Angeklagte Stephan Ernst gibt darin die Tat zu, später zog er das Geständnis zurück. Als das Video gezeigt wird, bricht er im Gerichtssaal in Tränen aus. Von Annette Ramelsberger

Timo Werner wechselt zum FC Chelsea. Beide Vereine bestätigen am Donnerstag den Transfer. Die Ablösesumme für den 24-jährigen Stürmer von RB Leipzig soll 53 Millionen Euro betragen. Es ist die erste Station im Ausland für den deutschen Nationalspieler und der erste größere Transfer in diesem Sommer. Werners bisherige Karriere in Bildern

Das Wichtigste zum Coronavirus

Weiteres Hochhaus in Göttingen wird unter Quarantäne gestellt. Die Behörden riegeln den Wohnkomplex ab, nachdem 100 von 700 Bewohnern positiv auf Covid-19 getestet wurden. Robert Habeck und Franz Müntefering kritisieren die eingeschränkte Kompatibilität der Corona-Warn-App. Mehr Nachrichten aus Deutschland

Umsatz deutscher Reiseanbieter bricht um 23 Prozent ein. Ob die gelockerten Reisevorschriften der Branche Aufwind verleihen können, ist noch nicht klar. Dies hänge primär von der Reise- und Ausgabebereitschaft der Deutschen ab. Weitere Meldungen aus der Wirtschaft

Was SZ-Leser über die Corona-Warn-App wissen wollen. Warum werden manche Handys ausgeschlossen? Was hat es mit dem Standortzugriff auf sich? Und bleibt die App Freiwillig? Antworten von Simon Hurtz

Außerdem wichtig

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Länderchefs unterzeichnen für höheren Rundfunkbeitrag. Mit der geplanten Änderung des Rundfunk-Staatsvertrags würde der monatliche Betrag um 86 Cent steigen. Die Länderparlamente müssen noch zustimmen. Von Nico Fried

Diskussion um Lobbyregister neu entbrannt. Berichte über Nebentätigkeiten des CDU-Abgeordneten Amthor haben die Debatte befeuert. FDP, Linke und Grüne wollen den Stillstand nicht mehr hinnehmen. Von Robert Roßmann

"Ein Spielzeug für die digitale Oberklasse". In Berlin grassiert das Virus derzeit unter Menschen, die an der neuen App schon wegen fehlender Sprachkenntnisse scheitern. Der Leiter eines Berliner Gesundheitsamts über seinen Alltag fernab von Technologie. Interview von Jan Heidtmann

SZ-Leser diskutieren​

Ihre Meinung zu den Corona-Ausbrüchen in der Fleischindustrie: "Die Umstände, in denen die Werkvertrags-Arbeiter wohnen und leben, müssten deutlich verbessert werden und dies nicht zu deren Lasten", schreibt ImcoParrot. "Dann wird zwar das Fleisch teurer, das sollten uns die Arbeiter aber wert sein, unabhängig von Corona." Hustensaft sieht den Gesetzgeber in der Pflicht, etwa bei den Anforderungen für Unterkünfte oder dabei, "Werkverträge sauber zu definieren und durchzusetzen, dass wenigstens Mindestlohn gezahlt wird". Diskutieren Sie mit.