Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV: Verfassungsschutz hat Probleme bei Extremismus-Check im öffentlichen Dienst. Der Geheimdienst will wissen, wie viele Rechtsextremisten im Staatsdienst arbeiten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wollte sich mithilfe der 16 Landesämter und des Militärischen Abschirmdienstes einen Überblick verschaffen. Aber nur ein paar Dutzend Fälle sind ihm gemeldet worden. Einige Landes-Verfassungsschützer wehren sich gegen das Vorgehen. Von Georg Mascolo und Ronen Steinke

Höhere Strafen bei Kindesmissbrauch. Justizministerin Lambrecht (SPD) will jetzt doch das Gesetz ändern: Auch Fälle, die nicht mit körperlicher Gewalt einhergehen, sowie der Handel mit Kinderpornografie sollen strikter geahndet werden. Wer Kindern sexuelle Gewalt antue, der müsse "mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden", sagt sie mit Blick auf den aktuellen Fall in Münster. Von Robert Roßmann

USA verhängen Sanktionen gegen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs. Die Mitarbeiter, die gegen US-Soldaten ermitteln, können künftig Strafen erhalten. Ein entsprechendes Dekret hat US-Präsident Trump unterzeichnet. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hatte im März den Weg für Ermittlungsverfahren zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen in Afghanistan freigemacht, auch gegen Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA. Mehr dazu

Kalbitz klagt gegen Rauswurf aus AfD. Der Brandenburger Ex-Landeschef will wieder Parteimitglied werden. Darum zieht er nun vor ein ordentliches Gericht. Er habe einen Eilantrag beim Berliner Landgericht eingereicht, sagte Kalbitz am Donnerstag. Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz im Mai mit knapper Mehrheit für nichtig erklärt. Von Markus Balser

Das Wichtigste zum Coronavirus

EU-Kommission will Einreisestopp aus Drittstaaten ab Juli lockern. Die EU-Behörde schlägt eine schrittweise Aufhebung vor. Die Mitgliedsländer sollen eine Liste mit Staaten erarbeiten, die in einer ähnlichen oder besseren Corona-Situation sind. Die USA melden unterdessen mehr als zwei Millionen Infizierte. Die Nachrichten aus aller Welt

Ab Dienstag gilt wieder Normalbetrieb an den deutschen Grenzen. Das kündigt Innenminister Seehofer an. Nordrhein-Westfalen lockert am Montag weitere Corona-Schutzmaßnahmen. Erlaubt werden sollen auch größere Veranstaltungen und private Feiern. Die Meldungen aus Deutschland

Freiwillig infiziert. Tausende Menschen wären bereit, sich absichtlich mit dem Coronavirus anstecken zu lassen, damit schneller ein Impfstoff gefunden werden kann. Doch ist das ethisch vertretbar? Von Berit Uhlmann (SZ Plus)

Außerdem wichtig:

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Schweizer Parlament stimmt für Ehe für alle. In der Schweiz dürfen Homosexuelle bislang ihre Partnerschaft nur eintragen lassen. Das soll sich nun ändern. Außerdem plant das Parlament Erleichterungen für lesbische Frauen, die Kinder bekommen möchten. Mehr dazu

Ein neuer Nachtzug in Deutschland. Der Alpen-Sylt-Nachtexpress des privaten Bahn-Anbieters RDC soll Passagiere möglichst virenfrei von den Bergen ans Meer bringen. Von Markus Balser

EU will härter gegen Desinformationen vorgehen. Die Europäische Kommission nennt in einem Bericht Russland und China explizit als Urheber falscher Informationen - und drängt auf Leitlinien für soziale Netzwerke. Von Karoline Meta Beisel und Matthias Kolb

SZ-Leser diskutieren​

Wie muss der Staat gegen Diskriminierung vorgehen? "Energisch, entschlossen", meint Leser Helitroll und führt aus: "Deutschland sollte Vorbild sein. Wenigstens in dieser Frage." Lebenszeichen meint "der Staat hat eine Fürsorgepflicht und hat gegen Diskriminierung einzugreifen, ohne wenn und aber." Postit merkt kritisch an: "Der Kampf gegen Rassismus ist in Deutschland immer auch erst mal ein Kampf gegen das Leugnen von Rassismus. Zu viele sind davon überzeugt, es gäbe bei uns so etwas gar nicht, oder sei nur eine absolute Ausnahmeerscheinung." Diskutieren Sie mit.