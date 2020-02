Was wichtig ist

Ramelow schlägt Lieberknecht als Übergangsregierungschefin vor. Der ehemalige Ministerpräsident der Linken bringt seine CDU-Amtsvorgängerin für die Führung einer "technischen Regierung" in Thüringen ins Spiel. Lieberknecht solle bis zu einer Neuwahl, bei der Ramelow wieder für die Linke antreten will, die Regierungsgeschäfte führen. Aus der SPD kommt Lob für den Vorschlag, die CDU reagiert verhalten. Zum Bericht von Ulrike Nimz

Coronavirus: Apple gibt Umsatzziel auf, China verschiebt größte Automesse. Mit der Verschiebung der Messe auf einen noch unbekannten Zeitpunkt will Peking die Gesundheit von Ausstellern und Teilnehmern gewährleisten, Apple kippt dagegen das erst im Januar aufgestellte Umsatzziel, Grund seien unter anderem Lieferengpässe bei iPhones durch die Folgen des Coronavirus. Zum Text

Johnson-Berater tritt nach Bekanntwerden rassistischer Online-Kommentare zurück. Der Mann hatte unter anderem verpflichtende Verhütung für Angehörige der Unterschicht gefordert und behauptet, Schwarze in den USA hätten häufiger einen niedrigen IQ als Weiße. Der Premierminister will sich nicht zu den Ansichten seines Beraters äußern. Zum Text

Kramp-Karrenbauer spricht mit Merz. Die scheidende CDU-Vorsitzende trifft sich mit dem früheren Unionsfraktionschef, um das weitere Vorgehen bei der Neubesetzung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur zu erörtern. Aus seinem Umfeld verlautete bereits, dass Merz zu einer Kandidatur entschlossen sei. Als weitere Favoriten für diese Posten gelten NRW-Ministerpräsident Laschet sowie Bundesgesundheitsminister Spahn.

Nach Wahldebakel in Thüringen: Sitzung Ältestenrat des Landtags. Die Republik hielt den Atem an, als Thomas Kemmerich in Thüringen mit Hilfe der AfD zum Regierungschef gewählt wurde. Drei Tage später tritt er zurück. Das Gremium des Ältestenrats will nun über das weitere parlamentarische Vorgehen beraten.

Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister in Brüssel. Thema ist unter anderem eine Überarbeitung der schwarzen Liste mit Steueroasen. Zudem geht es um die Vorschläge der EU-Kommission zum Stabilitäts- und Wachstumspakt und um den EU-Haushaltsplan.

Weinstein-Prozess: Jury zieht sich zu Beratungen zurück. Mehr als 80 Frauen haben dem heute 67-jährigen ehemaligen Filmmogul seit 2017 sexuelle Übergriffe vorgeworfen, darunter namhafte Schauspielerinnen. Bei der Anklage in New York geht es allerdings nur um zwei Vorfälle aus den Jahren 2006 und 2013. Weinstein beteuert, jegliche sexuelle Handlungen seien einvernehmlich erfolgt. Der Prozess ist vor allem das Duell zweier Frauen, schreibt Johanna Bruckner.

Hier piept's am besten. Vögel füttern ist nicht nur schön, sondern auch sinnvoll, sogar im Frühling und im Sommer. Denn Insektensterben, Pflanzenschutzmittel und schwindende Brachflächen machen es vielen Vogelarten schwer, genügend zu fressen zu finden. Doch ein Vogelhäuschen ist nur sinnvoll, wenn es attraktiv für die Tiere ist und das Futter sauber und trocken hält. Wir haben acht Modelle getestet. Von Titus Arnu