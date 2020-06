Am Sonntagabend wurden Barrikaden in der Nähe des Weißen Hauses in Washington angezündet.

Das Wichtigste zum Coronavirus

Lockerungen in Großbritannien, Moskau und in der Türkei. In der russischen Hauptstadt Moskau dürfen die Bewohner erstmals seit neun Wochen wieder vor die Haustür, um spazieren zu gehen oder Sport zu machen. In der Türkei öffnen wieder Restaurants und Cafés. Auch in Großbritannien treten erste Lockerungen in Kraft. Mehr Meldungen im Überblick

Die Deutschen wollen es wieder lockerer. Als die ersten Patienten dem Coronavirus zum Opfer fielen, war die Bereitschaft zu Beschränkungen schnell sehr groß. Die Maßnahmen haben geholfen; die Infektionszahlen sind deutlich gesunken. Zwei große Studien zeigen, wie sich der Umgang der Bevölkerung mit der Pandemie verändert. Von Markus C. Schulte von Drach

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Proteste in den USA gehen weiter. Quer durch die Vereinigten Staaten demonstrieren die Menschen nach dem Mord an George Floyd. In Washington brennen in der Nähe des Weißen Hauses die Barrikaden. Nachrichten im Überblick. Der US-Präsident wurde einem Bericht zufolge am Wochenende kurzzeitig in einen Sicherheitsbunker gebracht. Während die Bürger seines Landes auf die Straßen gehen, wird Trump mehr und mehr zum Brandstifter, schreibt Thorsten Denkler.

Verhüllungskünstler Christo gestorben. Bekannt wurde er unter anderem mit der Verhüllung des Berliner Reichstags. Nun ist der 84-Jährige kurz vor seinem Geburtstag verstorben. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Frühstücksflocke

Hier meine coole Socke. Das Home-Office-Dasein nervt so langsam - bis das Kind sich via Messenger in die Kommunikation mit den Kollegen einmischt. Mit schwer verständlichen Antworten und wunderbaren Fotos. Die SZ-Kolumne "Alles Gute" von Annette Zoch