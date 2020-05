Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Das Wichtigste zum Coronavirus

Tausende demonstrieren gegen Corona-Schutzmaßnahmen. In mehreren deutschen Städten finden Protest-Aktionen statt. Die Demonstranten sprechen sich für Selbstbestimmung und die Abschaffung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens aus. Die Polizei ist überall mit einem Großaufgebot vor Ort und wacht darüber, dass die genehmigte Teilnehmerzahl sowie Abstandsregelungen eingehalten werden. Aus München und Stuttgart berichten Ulrike Heidenreich und Claudia Henzler

Finanzministerium will Kommunen mit fast 57 Milliarden Euro unterstützen. Der Vorschlag von Bundesfinanzminister Scholz sieht vor, dass Bund und Länder je zur Hälfte die Kosten dafür tragen, den Kommunen die Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2020 zu ersetzen sowie die Altschulden der besonders belasteten Kommunen übernehmen. Der bayerische Finanzminister Füracker (CSU) kündigt an, Bayern werde die Pläne in der jetzt angekündigten Form "keinesfalls mitmachen". Weitere Meldungen aus Deutschland im Überblick

Italien verzeichnet so wenig Covid-19-Todesfälle wie seit 9. März nicht mehr. Am Samstag seien 153 Todesfälle gemeldet worden, nachdem es am Vortag noch 242 gewesen seien, teilte das Katastrophenschutzamt mit. Angesichts der stetig sinkenden Fallzahlen in Italien sollen EU-Bürgervom 3. Juni an wieder einreisen dürfen. Spaniens Regierung will dagegen den Notstand verlängern Die weltweite Lage im Überblick

Schwedens Sonderweg und seine Folgen. In der Corona-Krise wird die Strategie des Landes von Vielen aufmerksam beobachtet. Das Land setzt mehr auf Appelle und Eigenverantwortung als auf staatliche Restriktionen. Ob die schwedische Wirtschaft am Ende tatsächlicher glimpflicher davonkommt als Deutschland, Österreich oder Italien ist dabei gar nicht so klar. Die Details von Kai Strittmatter und Bastian Brinkmann (SZ Plus)

Außerdem wichtig

Nachrichten kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

Erster Bundesliga-Spieltag nach Corona-Pause. Ohne Fans auf den Rängen und möglichst ohne Körperkontakt beim Torjubel nimmt die Fußball-Bundesliga den Spielbetrieb wieder auf. Der BVB gewinnt im Revierderby 4:0 gegen Schalke. Bruno Labbadia überzeugt mit der Hertha und Leipzig gleicht gegen Freiburg aus. Der Spieltag im Überblick von Tim Brack

Mutmaßlicher Hauptverantwortlicher des Völkermords in Ruanda gefasst. Mehr als 25 Jahre nach den Massakern ist es in Paris gelungen, Félicien Kabuga festzunehmen. Der heute 84-jährige Hutu soll damals die Milizen finanziert haben. Die Details

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Angriff auf die Supercomputer. Mehr als zehn Hochleistungs-Rechenzentren wurden gehackt, darunter das in Garching. Sie werden für die Forschungen an Covid-19-Therapien genutzt, doch die Betroffenen vermuten andere Motive hinter den Übergriffen. Von Jannis Brühl

Der AfD droht endgültig die Spaltung. Mit Andreas Kalbitz' Rauswurf aus der AfD ist der Richtungsstreit in der Partei noch nicht zu Ende. Er wird wohl an Schärfe zunehmen. Ein Kommentar von Markus Balser

Dieses neue Strandgefühl. Mecklenburg-Vorpommern empfängt als eines der ersten Bundesländer wieder Urlauber. Eine Erkundungstour an einigen der schönsten Strände des Landes. Von Peter Burghardt

SZ-Leser diskutieren​

Braucht die EU eine gemeinsame Geld- und Sozialpolitik? Die meisten Leser finden: ja, Europa muss auch politisch zusammenrücken. Autocrator schreibt, "in einer globalisierten Welt kommen wir nicht drum herum, diese lächerlichen kleinteiligen Nationalismen endlich zu überwinden". Leser Raskolnikov sieht das anders: Europa wäre "in puncto Beschneidung der Souveränität der Nationalstaaten zu weit fortgeschritten", denn ein Ziel namens "Vereinigte Staaten von Europa" sei auch niemals vereinbart gewesen. Diskutieren Sie mit.