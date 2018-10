19. Oktober 2018, 17:49 Uhr SZ Espresso Nachrichten kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Christian Simon

Der Tag kompakt

Polen muss Zwangspensionierung von Richtern aussetzen. Ein von der Regierungspartei PiS eingeführtes Gesetz verstößt demnach gegen EU-Recht. Die bereits erfolgten Pensionierungen werden rückwirkend aufgehoben. Die politische Führung Polens nutzte das Gesetz seit Anfang Juli dazu, etliche missliebige Richter in den Ruhestand zu schicken. Zum Artikel

Ein Sündenbock für die saudische Führung. Offenbar will Riad den Vize-Geheimdienstchef von Saudi-Arabien, Ahmed al-Asiri, für den Tod von Jamal Khashoggi verantwortlich machen. Laut US-Medien erwägt der Palast sogar einzugestehen, dass Kronprinz Mohammed bin Salman Asiri die Genehmigung erteilt habe, Khashoggi nach Saudi-Arabien zu verschleppen. Türkische Ermittler lassen derweil immer neue Details durchsickern, schreiben Paul-Anton Krüger und Christiane Schlötzer.

Hoeneß und Rummenigge attackieren Bayern-Kritiker. "Unverschämt, respektlos und polemisch" seien einige Berichte über Spieler des FC Bayern gewesen, sagt Rummenigge. Den Journalisten des Springer-Verlags droht er, man werde bei ihnen in Zukunft "genauer hinsehen". Die Bayern-Bosse hatten in der Vergangenheit häufiger mediale Ablenkungsmanöver gestartet, um Druck von den eigenen Spielern zu nehmen. Von Carsten Scheele

Polizei sucht in Kreuzberg nach Geldtransporter-Räubern. Nach dem bewaffneten Überfall am Berliner Alexanderplatz und einem Schusswechsel mit der Polizei dauert die Fahndung nach den Tätern an. Im Viertel ist ein Großaufgebot der Polizei mit Kriminaltechnikern und schweren Waffen im Einsatz. Alle Informationen

Trump lobt Abgeordneten für Angriff auf Journalisten. Der Kongressabgeordnete Greg Gianforte wurde 2017 verurteilt, weil er einen Reporter des Guardian angegriffen und zu Boden geworfen hatte. Bei einem Wahlkampfauftritt bezeichnete der Präsident Gianforte als "unglaublichen Anführer" und einen der "meistrespektierten Leute im Kongress". Zum Text

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Dobrindt zählt die AfD zum bürgerlichen Lager. Dem Grünen-Chef Habeck platzt danach der Kragen. Wer die beiden bei Maybrit Illner erlebt, kann die Vorstellung einer CSU-Grünen-Koalition in Bayern nur für absurd halten. Von Thomas Hummel

Grüne in Wahlumfrage bundesweit zweitstärkste Kraft. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, bekämen die Grünen dem ARD-"Deutschlandtrend" zufolge 19 Prozent, Union und SPD würden schlecht abschneiden. Zum Text

Verbrannter Flüchtling: Hinweise auf Notruf. Ein junger Syrer stirbt in Nordrhein-Westfalen an den Folgen eines Feuers in seiner Zelle. Es gibt Hinweise auf einen Notruf, der womöglich ignoriert wurde. Zum Artikel

SZ-Leser diskutieren

Was bedeutet der Erfolg der Grünen für Deutschland? "Die klare Kante der Grünen gegen rechtes Gedankengut" komme bei vielen Bürgern sehr gut an, schreibt stb-hb. Die Volksparteien hätten da viel zu lange aufs falsche Pferd gesetzt, so der Leser weiter. Die Grünen kurierten nicht nur an den Symptomen herum wie die anderen Parteien, findet earthbird: "Grüne Politikansätze reichen tiefer, und das gefällt den Menschen zunehmend." Autocrator kommentiert kritischer: "Außer ein bissel Rhetorik steckt hinter den Grünen nicht wirklich was dahinter." Die Folge sei Polarisierung nach links und rechts. Diskutieren Sie mit uns.​