US-Präsident Donald Trump hatte für Montag eine „große Ankündigung“ in Sachen Ukraine-Politik versprochen. Am Montag reiste Nato-Generalsekretär Mark Rutte nach Washington, um bei Trumps Verkündung dabei zu sein: : Die Ukraine soll wieder Waffen aus den USA bekommen. Allerdings: Anders als bisher soll Europa dafür bezahlen, also Länder wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Außerdem droht Trump Russland: Sollte es innerhalb der nächsten 50 Tage keine Einigung über einen Waffenstillstand gegen, dann soll es Zölle in Höhe von 50 Prozent geben. Die würden Russland und seine Verbündeten treffen. Ob das der Ukraine tatsächlich helfen kann, analysiert in dieser Folge Hubert Wetzel, Brüssel-Korrespondent der SZ.