Von Tami Holderried

Der ukrainische Präsident Selenskij war letzte Woche in Europa unterwegs. Unter anderem in Großbritannien, Frankreich und Deutschland hat er dabei neue Unterstützung für sein Land zugesagt bekommen. Es geht um Geld, Waffen - und seit dieser Woche auch wieder um westliche Kampfjets, die die Ukraine schon länger fordert. Großbritannien und die Niederlande planen eine sogenannte "Kampfjet-Koalition", es geht um Maschinen vom Typ F-16. Welchen Einfluss solche Jets auf den Krieg in der Ukraine haben könnten und warum die Ukraine vor allem langfristige, systematische Unterstützung braucht, das erklärt Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik in dieser Folge.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 19.05.23 um 18 Uhr, das Gespräch mit Claudia Major haben wir am Freitag um 11:30 aufgezeichnet.

Weiterlesen:

Das Q&A zum Kampfjet F-16 finden Sie hier.

Den Podcast "In aller Ruhe" finden Sie hier.

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Johannes Korsche, Antonia Franz

Produktion: Benjamin Markthaler

Zusätzliches Audiomaterial über reuters, Youtube (@PresidentGovUa).

