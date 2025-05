Von den Sanktionen, mit denen Trump Putin gedroht hatte, falls er weiter auf Zeit spielt, ist aber erst mal keine Rede mehr. Dafür hatte Trump nach dem Telefonat auf einer Pressekonferenz eine Botschaft an Europa: Sollte der Krieg in der Ukraine nicht bald beendet werden, dann werde er sich zurückziehen. Außen- und Sicherheitspolitiker in Europa müssen sich fragen: Was, wenn Trump wirklich Ernst macht? Über die schwierige Lage der Europäer spricht in dieser Folge Hubert Wetzel, Korrespondent der SZ in Brüssel.

Weitere Nachrichten: Statistik für politisch motivierte Kriminalität, Abkommen zwischen EU und Großbritannien.

Zum Weiterlesen: Hier finden Sie den Text zum Zustand der Deutschen Bahn.

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Aylin Sancak

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

