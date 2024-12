Nach dem Sturz des Diktators Assad versucht die islamistische HTS versucht in Syrien so etwas wie Ordnung zu schaffen. Doch viele Syrerinnen und Syrer müssen erstmal, die Gewalt und den Terrorverdauen, die in den vergangenen Jahrzehnten geherrscht haben. Wie tief diese Wunde ist, wird besonders an den nun leer stehenden Foltergefängnissen deutlich, in denenMilitär und Geheimdienste Hunderttausende Menschen gequält und viele von ihnen getötet haben. Angehörige suchen noch immer nach mehr als 150 000 Vermissten, die in den Folterkellern verschwunden sind.