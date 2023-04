Diese Woche wird wieder gestreikt, zuerst an Flughäfen und dann bei der Bahn. Außerdem gehen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in die nächste Runde. Wie alles zusammenhängt.

Von Alexander Hagelüken und Tami Holderried

Ab Mittwoch geht es wieder los: Streiks, zuerst an den Flughäfen in Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn. Und dann am Freitag auch bei der Bahn. Da will die Bahngewerkschaft EVG den Zugverkehr im ganzen Land weitgehend lahmlegen. Außerdem wird am Wochenende im Tarifstreit im öffentlichen Dienst über einen Vorschlag der unabhängigen Schlichter verhandelt. Wie hängen diese Streiks zusammen und wie könnte es weitergehen?

SZ-Experte Alexander Hagelüken berichtet über die Tarifverhandlungen. Er sagt, bei der Bahn sei eine Einigung nicht unrealistisch. Trotzdem rechnet er auch hier noch mit weiteren Streiks. Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst sei die Lage kniffliger. Hagelüken meint: "Die Gewerkschaft ist bereit, dem Schlichterspruch im Wesentlichen zuzustimmen." Das Problem seien eher die Arbeitgeber, also Bund und Kommunen. Der Bund habe schon signalisiert, den Forderungen zuzustimmen. Aber die Kommunen seien finanziell sehr unterschiedlich aufgestellt und deshalb sei es schwer, eine Einigung zu erzielen. Letztendlich rechnet Hagelüken aber trotzdem mit einer Einigung: "Sonst wird es am Ende noch teurer für die Arbeitgeber."

Weitere Nachrichten: Kabinett beschließt Pläne zum Heizungstausch, Bundeswehr bricht Evakuierung aus dem Sudan ab.

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Nadja Schlüter, Antonia Franz, Wanda Silberhorn

Produktion: Imanuel Pedersen

Zusätzliches Audiomaterial über dpa, ZDF.

Neuer SZ Plus-Podcast "German Angst"

Immer mehr Menschen in Deutschland wollen vorbereitet sein, wenn eine Katastrophe kommt. So weit, so vernünftig. Doch es gibt auch Menschen, die mit Ängsten und Sorgen Wähler zu gewinnen oder Geld zu verdienen. Und dann gibt es Extremisten, die einen Tag X, der alles verändern könnte, sogar selbst durch Anschläge herbeiführen wollen. Eine Podcast-Recherche, die von den Wäldern vor Cottbus in den Bundestag führt. Zu Rechtsradikalen und zu Menschen, die sich in die mutmaßliche Terrorgruppe "Vereinte Patrioten" eingeschleust haben.

Hören Sie hier die erste Folge kostenlos und alle weiteren mit SZ-Plus:

