Jetzt ist klar, mit wem die SPD in die neue schwarz-rote Regierung zieht. Lars Klingbeil wird Vizekanzler und Finanzminister, Boris Pistorius bleibt Verteidigungsminister. Ansonsten wird kräftig umgebaut bei der SPD: Bärbel Bas wird Arbeitsministerin, Stefanie Hubig Justizministerin, Verena Hubertz Bauministerin, Carsten Schneider bekommt das Umweltministerium, Entwicklungsministerin wird Reem Alabali-Radovan. Damit sorgt Klingbeil für einige Überraschungen – und er schickt mehr Frauen als Männer in sein Kabinett.

Hubertus Heil und Co-Parteichefin Saskia Esken gehen leer aus, Klingbeil hat sie nicht berücksichtigt. Was Klingbeil mit diesen Nominierungen erreichen will und was das über ihn als Parteichef aussagt, das analysiert in dieser Folge Vivien Timmler aus dem SZ-Parlamentsbüro in Berlin.

Weitere Nachrichten: AfD klagt gegen Einstufung, Präsidentschaftswahl in Rumänien, Israel will Gazastreifen kontrollieren.

Zum Weiterhören und -lesen:

Hier analysiert SZ-Korrespondent Georg Ismar die Lage der SPD.

Hier lesen Sie die Kurzporträts über die neuen Ministerinnen und Minister.

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.