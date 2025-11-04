Am Dienstag wählt New York seinen neuen Bürgermeister. Sehr gute Chancen auf den Sieg hat Zohran Mamdani, der Kandidat der Demokraten. In den letzten Monaten hat er viel Begeisterung ausgelöst, auch weil er sich vor allem auf ein Thema konzentriert hat: Wie kann New York bezahlbar werden? Trump und seine Maga-Bewegung, darüber spricht Mamdani nur am Rande.

Der aussichtsreiche Gegenkandidat ist Andrew Cuomo, früher Gouverneur des Bundesstaats New York, und eigentlich auch Demokrat. Bei den Vorwahlen aber hat er gegen Mamdani verloren – und tritt jetzt als unabhängiger Kandidat an. Er wird dabei von Trump unterstützt, der Mamdani unbedingt verhindern will.

Bei dieser Wahl geht es aber nicht nur darum, wer künftig die Stadt New York regiert: Diese Wahl ist ein Test für die Demokraten, welche Strategie im Kampf gegen Trump erfolgversprechender ist. Sagt Boris Herrmann, SZ-Korrespondent in New York. Hier können sie testen, ob sie lieber auf enttäuschte Trump-Wähler zugehen oder die eigene linke Basis mobilisieren sollten.

Weitere Nachrichten: Weitere Wahlen in den USA; Merz will Rückführungen nach Syrien

Zum Weiterlesen: Hier lesen Sie den Text über die „Tip-Flation“.

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Johannes Korsche

Produktion: Imanuel Pedersen

