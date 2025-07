Am Donnerstag ist Außenminister Johann Wadephul (CDU) nach Israel gereist. Dort will er seinen israelischen Kollegen Gideon Saar treffen – und auch ins Westjordanland reisen. Wadephuls Reiseplan gibt Aufschluss darüber, wie sich Deutschland gerade im Gazakrieg positionieren will. Einerseits soll das Versprechen Wadephuls gelten, die Bundesregierung stehe an der Seite Israels. Andererseits werden die Warnungen aus Berlin deutlicher, Israel müsse Hilfe in den Gazastreifen lassen und eine Waffenruhe anstreben. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte zuletzt, ihm fehle für das Vorgehen Israels das Verständnis.