Offiziell ist es Israels Plan, Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. Aber inzwischen droht etwa Ministerpräsident Benjamin Netanjahu damit, das Regime in Teheran zu stürzen. Und auch andere israelische Politiker wollen, dass in Zukunft keine Gefahr mehr von Iran ausgeht. Versucht Israel also tatsächlich, das System in Iran zu stürzen? Tomas Avenarius, Kriegsreporter der SZ, sagt, das Regime in Iran ist im Moment noch stabil – der Krieg gegen Israel könnte das aber schnell ändern.

Weitere Nachrichten: Tatverdächtiger nach Attentat auf demokratische Politiker festgenommen, Grundwassermangel in Deutschland.

Zum Weiterlesen: Hier lesen Sie den Gastbeitrag von Katajun Amirpur zur Situation der iranischen Opposition.

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Joana Hahn, Johannes Korsche

Produktion: Jonathan Brandis

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

