Weltweit werden immer neue Hitzerekorde erreicht. In den Städten sind die Temperaturen besonders hoch. Was dagegen kurzfristig und langfristig hilft.

Von Tami Holderried

Was Hitze bedeutet, das konnten wir hier in Deutschland diese Woche deutlich merken. Und es wird tendenziell immer heißer werden auf der Welt. Das wird gerade in den großen Städten zum Problem. Aber: Wie können wir uns darauf vorbereiten? Und wie kann man das Leben in Städten im Sommer langfristig erträglicher machen?

Darüber spricht in dieser Folge Andreas Matzarakis. Er leitet das Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes. Außerdem geht es um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und kommende Woche wichtig wird.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 14.07.2023 um 18 Uhr.

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb, Johannes Korsche

Produktion: Imanuel Pedersen

Zusätzliches Audiomaterial über phoenix.

