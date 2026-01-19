Trump macht mit seinen Ansprüchen auf Grönland ernst. Er droht europäischen Staaten mit zusätzlichen Zöllen, wenn die USA die Insel nicht bald übernehmen dürfen. Auch Deutschland wäre von den Zöllen betroffen. Sie sollen zehn Prozent betragen und könnten auf bis zu 25 Prozent ansteigen. Wohl zusätzlich zu den bereits bestehenden Zöllen von 15 Prozent auf die meisten EU-Produkte.

Europa wird also von seinem engsten Partner erpresst. Ende der Woche soll es deswegen einen EU-Sondergipfel geben. Und dort wird dann entschieden, wie Europa auf diese Drohung reagiert. Die EU könnte zum Beispiel Importverbote verhängen oder US-Digitalkonzerne einschränken. SZ-Brüssel-Korrespondent Jan Diesteldorf sieht Europa für so einen Handelskonflikt mit den USA allerdings schlecht gerüstet.

Weitere Nachrichten: IWF-Prognose für Deutschland, Zugunglück in Spanien, Urteil zu Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen

Zum Weiterlesen: Hier lesen Sie den Text über das Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/davos-trump-weltwirtschaftsforum-bedingungen-li.3369174

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Johannes Korsche, Justin Patchett

Produktion: Laura Sagebiel

