Auf Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihre Kollegen und Kolleginnen wartet jetzt eine Menge Arbeit. Die EU steht vor gewaltigen Herausforderungen wie der kriselnden Wirtschaft, der Bedrohung aus Russland, der Migration und der Klimakrise. Was es braucht, damit die neue Kommission nicht an ihren Aufgaben zerschellt, das erklärt Jan Diesteldorf, SZ-Korrespondent in Brüssel.

Weitere Nachrichten: Inflation steigt im November, Trump bestimmt Beauftragten für Ukraine-Krieg.

Zum Weiterlesen und -hören: Hier finden Sie den Text von Holger Gertz zur Sportschau. Und hier geht es zum Kommentar von Caspar Busse.

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Nadja Schlüter

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

