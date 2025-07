Zwei Tage nach der abgesetzten Richterwahl im Bundestag haben sich die Gemüter in den Fraktionen von Union und SPD ein wenig beruhigt. Dennoch belastet der angerichtete Schaden die Koalition sehr. Die SPD kritisiert CDU und CSU für den Umgang mit ihrer Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf und will an ihr festhalten.

In der erst 68-tägigen Amtszeit von Kanzler Friedrich Merz und seiner Regierung ist die Richterwahl nicht der erste Unfall: Die Kanzlerwahl ging schief, auch bei der Stromsteuer gab es ersten Streit zwischen den Koalitionären. Wie die Koalition nach der Sommerpause weitermachen will – und warum es in der bisher kurzen Amtszeit so oft chaotisch zugeht, das analysiert in dieser Folge Nico Richter, Leiter der Berliner Parlamentsredaktion der SZ.

Und weil Donald Trump am Samstag verkündet hat, vom 1. August an Zölle auf EU-Produkte in Höhe von 30 Prozent erheben zu wollen, geht es in dieser Folge auch um die neuen Entwicklungen im Handelsstreit zwischen USA und Europa. Ob die EU noch eine Chance hat, die Zölle abzuwenden, beurteilt Alexander Mühlauer, Leiter des SZ-Wirtschaftsressorts.

Weitere Nachrichten: EU setzt Gegenzölle auf US-Waren bis August aus, Gespräche zwischen Israel und Hamas stocken.

Zum Weiterhören und -lesen: Hier hören Sie die Folge vom Freitag zum Chaos um die Richterwahl vom Freitag.

Hier finden Sie die Folge vom Mittwoch über die Verhandlungen zwischen USA und EU über ein Handelsabkommen.

Und hier lesen Sie die Hintergründe zu den aktuellen Warnstreiks bei der SZ.

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Nadja Lissok

Produktion: Jonathan Brandis

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Welt TV.

