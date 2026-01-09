Es sind gerade einmal acht Monate her seit Friedrich Merz Bundeskanzler und die Koalition aus Union und SPD im Amt ist. In dieser Zeit ist viel passiert in der Welt: Donald Trump hält mit seiner Politik die ganze Welt in Atem, Russland greift weiterhin jeden Tag die Ukraine an, im Nahen Osten gibt es eine sehr brüchige Waffenruhe, außenpolitische Gewissheiten scheinen nicht mehr zu gelten.

„All diese Entwicklungen zeigen, dass wir inmitten eines Epochenbruchs leben.“ So hat es der Kanzler in seiner Neujahrsansprache ausgedrückt.

In dieser Weltlage muss sich die schwarz-rote Regierung also behaupten. Und auch in Deutschland könnte sich in diesem Jahr viel verändern. Im Osten könnte die in Teilen rechtsextreme AfD bei den Landtagswahlen die absolute Mehrheit holen und einen Ministerpräsidenten stellen. Und dann kommen da noch brisante innenpolitische Themen dazu: Die schlechte wirtschaftliche Lage, dringend benötigte Formen im Sozialstaat. Das alles will schwarz-rot im neuen Jahr anpacken.

Aber: Hat die Regierung dafür überhaupt die Kraft? Das analysieren in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Katharina Riehl, Leiterin des SZ-Politikressorts und Georg Ismar, Redakteur im Berliner Parlamentsbüro.

Zum Weiterlesen: Hier lesen Sie den Text über den tennisspielenden Bürgermeister von Berlin. Und hier geht es zum Kommentar über Kai Wegner und das Timing.

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Justin Patchett

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über ZDF.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.