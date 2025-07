In diesen Tagen jährt sich eines der dunkelsten Ereignisse in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs: der Völkermord von Srebrenica 1995. Bosnisch-serbische Truppen ermordeten damals mehr als 8 000 Menschen, vor allem männliche Bosniaken.

In dieser Folge ist Dokumentarfotograf und Autor Armin Smailovic zu Gast. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Völkermord von Srebrenica und hat unter anderem gemeinsam mit dem Regisseur Branko Šimić ein Theaterstück und ein Hörspiel für den Deutschlandfunk darüber geschrieben. Darin erzählt er die Geschichten eines Überlebenden, eines Täters und eines UN-Soldaten. Über diese drei Perspektiven – und über die Frage, ob die Weltgemeinschaft aus Srebrenica gelernt hat, geht es in dieser Podcastfolge.

Zum Weiterlesen und -hören:

Das zitierte Hörspiel von Armin Smailovic und Branko Šimić hören Sie beim Deutschlandfunk hier.

Den Text im SZ-Feuilleton mit Bildern von Armin Smailovic lesen Sie hier.

Einen Text über den Verkauf der 1860-Anteile von Hasan Ismaik lesen Sie hier.

Einen Kommentar zu diesem Thema lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Justin Patchett

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Deutschlandfunk.

