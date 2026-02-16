Zum Hauptinhalt springen

Podcast: „Auf den Punkt“Die Verwandtenaffäre könnte der AfD gefährlich werden

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung .
„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. (Foto: SZ)

Der Skandal zieht immer weitere Kreise – und trifft die Partei in ihrem politischen Kern.

Podcast von Tim Frehler und Leopold Zaak

Die Verwandtenaffäre in der AfD betrifft immer mehr Teile der Partei. Nicht nur im Landesverband Sachsen-Anhalt, auch in Baden-Württemberg und Niedersachsen häufen sich die Fälle.  Und auch in der Bundestagsfraktion und bei AfD-Chef Tino Chrupalla steht der Verdacht der Vetternwirtschaft im Raum. In der Affäre geht es um sogenannte Überkreuzanstellungen: AfD-Politiker beschäftigen in ihren Büros Familienangehörige von Parteikollegen. Das ist zwar nicht verboten, politisch aber heikel – besonders für die AfD.

Die verkauft sich selbst als sogenannte Anti-Establishment-Partei, die der Konkurrenz vorwirft, nur am eigenen Machterhalt und der persönlichen Bereicherung interessiert zu sein. Tim Frehler, Redakteur im SZ-Parlamentsbüro, sagt, die Verwandtenaffäre könnte der AfD weitaus mehr schaden als andere Skandale in der Vergangenheit. Denn die Vorwürfe der Vetternwirtschaft treffen die AfD in ihrem politischen Kern.

Weitere Nachrichten: Mehr tote Zivilisten in der Ukraine; SPD fordert Social-Media-Verbot für Jugendliche; Innenminister Dobrindt verlängert Grenzkontrollen

Zum Weiterlesen: Hier lesen Sie die Recherche zur Debatte in den Sicherheitsbehörden über ein AfD-Verbot.

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Justin Patchett, Ann-Kathrin Schneider

Produktion: Jakob Arnu

Analyse
:Wie sehr schadet der AfD die Verwandtenaffäre?

In der Geschichte der AfD finden sich zahlreiche Skandale. Die jetzige Affäre rund um den Vorwurf der Vetternwirtschaft aber ist anders – und könnte zum echten Problem für die Partei werden.

SZ PlusVon Tim Frehler

