Die Verwandtenaffäre in der AfD betrifft immer mehr Teile der Partei. Nicht nur im Landesverband Sachsen-Anhalt , auch in Baden-Württemberg und Niedersachsen häufen sich die Fälle. Und auch in der Bundestagsfraktion und bei AfD-Chef Tino Chrupalla steht der Verdacht der Vetternwirtschaft im Raum. In der Affäre geht es um sogenannte Überkreuzanstellungen: AfD-Politiker beschäftigen in ihren Büros Familienangehörige von Parteikollegen. Das ist zwar nicht verboten, politisch aber heikel – besonders für die AfD.

Die verkauft sich selbst als sogenannte Anti-Establishment-Partei, die der Konkurrenz vorwirft, nur am eigenen Machterhalt und der persönlichen Bereicherung interessiert zu sein. Tim Frehler, Redakteur im SZ-Parlamentsbüro, sagt, die Verwandtenaffäre könnte der AfD weitaus mehr schaden als andere Skandale in der Vergangenheit. Denn die Vorwürfe der Vetternwirtschaft treffen die AfD in ihrem politischen Kern.

Weitere Nachrichten: Mehr tote Zivilisten in der Ukraine; SPD fordert Social-Media-Verbot für Jugendliche; Innenminister Dobrindt verlängert Grenzkontrollen

Zum Weiterlesen: Hier lesen Sie die Recherche zur Debatte in den Sicherheitsbehörden über ein AfD-Verbot.

Moderation, Redaktion: Leopold Zaak

Redaktion: Justin Patchett, Ann-Kathrin Schneider

Produktion: Jakob Arnu

