Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Mord an Olof Palme nach 34 Jahren vor der Aufklärung. Der Stockholmer Staatsanwalt verdächtigt einen Mann namens Stig Engström, den früheren schwedischen Regierungschef getötet zu haben. Der mutmaßliche Mörder ist allerdings bereits verstorben. Die Hintergründe von Kai Strittmatter. Der Tod Palmes beschäftigt Schweden seit 1986. Was bleibt, sind viele offene Fragen - und der Eindruck, dass die Ermittler versagt haben, kommentiert Gunnar Herrmann.

Maas verzichtet in Israel auf Drohungen. Bei seinem heiklen Besuch kritisiert der Außenminister die Annexionspläne von Palästinensergebieten als unvereinbar mit internationalem Recht. Die EU ist uneins, wie sie vorgehen soll, schreibt Daniel Brössler.

EXKLUSIV Prominente Grüne fordern Umdenken bei Haltung zur Gentechnik. Eine Gruppe Grüner aus Bundestag, Europaparlament und Parteibasis setzt sich in einem brisantem Papier für den Einsatz neuer gentechnischer Methoden in der Landwirtschaft ein. Zentrale Botschaft ist, dass sich die vom Klimawandel geprägten Herausforderungen in der Landwirtschaft nicht ohne neue Technologien bewältigen lassen, schreibt Kathrin Zinkant.

Cerberus attackiert Commerzbank-Vorstand. Der US-Investor fordert zwei Sitze im Aufsichtsrat und droht mit einer Aktionärsrevolte. Zum Text von Meike Schreiber

"Spiegel" stellt "bento" ein. Das Jugendportal sei wirtschaftlich nachhaltig in die Verlustzone geraten. Eine Flankierung durch Pay-Modelle sei nicht realistisch. Mit einem Projekt mit dem Arbeitstitel Spiegel Start will der Verlag weiterhin Leser unter 30 ansprechen. Zur Nachricht

Das Wichtigste zum Coronavirus

Seehofer: Werden Grenzkontrollen "ausschleichen". Demnach sollen immer weniger Beamte an immer weniger Grenzübergängen eingesetzt werden. Von Dienstag an solle weitgehend Normalbetrieb herrschen. Zur Meldung. Auch Erntehelfer sollen ab Mitte Juni wieder uneingeschränkt nach Deutschland kommen dürfen, schreibt Thomas Hummel.

EU will härter gegen Desinformationen vorgehen. Die Europäische Kommission nennt in einem Bericht Russland und China explizit als Urheber falscher Corona-Informationen. Künftig sollen Plattformen wie Facebook oder Youtube einmal im Monat detailliert Bericht darüber erstatten, was sie gegen Falschinformationen unternehmen, schreibt Karoline Meta Beisel.

Chronik eines angekündigten Todes. Während Europa allmählich zu einer neuen Normalität zurückkehrt, stirbt allein in Brasilien jede Minute ein Mensch am Coronavirus. Lesen Sie mit SZ Plus, warum Lateinamerika jetzt so hart getroffen wird.

Außerdem wichtig

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Corona-Auflagen könnten 3,1 Millionen Todesfälle in Europa verhindert haben. Zwei Studien versuchen zu beziffern, wie wirkungsvoll der Lockdown und andere Schutzmaßnahmen in vielen Ländern waren. Die Forscher warnen vor unüberlegten Lockerungen. Von Hanno Charisius

Die Umdeutung der Pandemie zur großen Lüge. Der aktuelle Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen zeigt: Rechtsextremisten versuchen zunehmend, bei Protesten gegen Corona-Regeln neue Anhänger zu rekrutieren. Von Christian Wernicke

"Wir waren alle mal schwarz". Der Zoologe Martin Fischer und der Paläogenetiker Johannes Krause erklären, wieso es keine menschlichen "Rassen" gibt - und warum die Angst vor einer "Überfremdung" falsch ist. Interview von Felix Hütten

SZ-Leser diskutieren​

E-Auto oder Verbrenner? Benziner, schreibt Sebastian. "Weil mein Vermieter mir sicher keine Ladestation baut und ich genug Tankstellen überall habe." Eroland kommentiert: "Noch hat man die freie Wahl! Der Ausbau des ÖPNV wäre zukunftsträchtiger. Dies ist auch in dünnbesiedelten Gebieten möglich." Und für Muskateller ist das "keine Frage von entweder oder. Beide haben ihren Anwendungsfall. Wer nur in der Stadt und kurze Strecken umhergondelt, für den ist ein E-Auto sicherlich eine gute Option. Wer aber viel lange Strecken fährt, für den ist es weiterhin keine Option." Diskutieren Sie mit.