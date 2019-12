Was wichtig ist

Ukraine und Russland vereinbaren Waffenstillstand in Ostukraine. Bei einem Treffen der Präsidenten von Russland, der Ukraine und Frankreich sowie der deutschen Kanzlerin Angela Merkel wurde in Paris vereinbart, dass es bis März 2020 politische Fortschritte zur Deeskalation der Lage geben soll. Zudem wurde ein Waffenstillstand bis Ende 2019 und ein Austausch der Gefangenen "aller gegen alle" beschlossen. Zum Bericht von Nadia Pantel

EXKLUSIV Die Börsensteuer rückt näher. Der Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Scholz sieht vor, zunächst in zehn Ländern eine Steuer auf Aktienkäufe einzuführen. Die vorgezeichnete Steuer sei lediglich ein erster Schritt in Richtung Börsensteuer. Damit neigen sich jahrelange Verhandlungen dem Ende zu, deren Anlass die Finanzkrise 2008 war. Von Cerstin Gammelin

USA blockieren UN-Menschenrechtssitzung zu Nordkorea. Wohl um Nordkoreas Machthaber Kim zu beschwichtigen, ziehen die USA ihre Unterstützung für eine Sitzung des Sicherheitsrates zum Thema Menschenrechte in Nordkorea zurück. Der Atomstreit war in den vergangenen Tagen durch neue Raketentests verschärft worden. Nordkorea erteilte Abrüstungsgesprächen eine Absage. Zur Nachricht

Putin kündigt Ausweisung zweier deutscher Diplomaten an. Im Streit über den mutmaßlichen Auftragsmord in Berlin hat der russische Präsident Putin das Opfer als "Banditen" bezeichnet, der an einem tödlichen Terroranschlag in der Moskauer Metro beteiligt gewesen sei. Russland wolle die deutschen Ermittler trotzdem bei der Aufklärung des Falls unterstützen. Zur Meldung

Bericht: Ermittlungen gegen Trumps Wahlkampfteam waren nicht politisch motiviert. US-Präsident Trump hat die Russland-Untersuchungen immer wieder verurteilt und das FBI beschuldigt, sein Wahlkampfteam ausspioniert zu haben. Ein nun veröffentlichter Bericht des Justizministeriums besagt: Das FBI hat schlicht seinen Job gemacht - wenn auch nicht fehlerfrei. Zum Text von Thorsten Denkler

Initiator der "Ice Bucket Challenge" mit 34 Jahren gestorben. Pete Frates litt selbst an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS, der er nun erlag. Durch die Ice Bucket Challenge, bei der sich Menschen vor laufender Kamera mit Eiswasser überschütteten, kamen 200 Millionen Dollar Spenden zusammen. Zum Nachruf von Jürgen Schmieder

Was wichtig wird

Anhörung zu Völkermord-Klage gegen Myanmar. Gambia hat beim Internationalen Gerichtshof Klage gegen Myanmar eingereicht und wirft dem Land Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya vor. Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi wird vor Gericht in Den Haag erscheinen. Zu den Hintergründen von Arne Perras

Tag der Menschenrechte. Zum internationalen Tag der Menschenrechte fordern Initiativen einen besseren Schutz von Flüchtlingen, Religionsgemeinschaften und Frauen. Amnesty International hat zum Schutz von religiösen Minderheiten aufgerufen. Wie China bei den Menschenrechten seine eigenen Normen setzt, können Sie mit SZ Plus lesen.

Trump kommt in Washington mit Lawrow zusammen. An dem Treffen werde auch US-Außenminister Pompeo teilnehmen, hieß es aus dem Weißen Haus. Zuvor war nur ein Treffen Lawrows und Pompeos mit einer anschließenden Pressekonferenz der Außenminister geplant gewesen. Der Besuch Lawrows wird durch das von den Demokraten angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in der Ukraine-Affäre überschattet.

Nobelpreise werden überreicht. Die diesjährigen Nobelpreisträger bekommen in Schweden und Norwegen ihre Auszeichnungen überreicht. In Oslo erhält zunächst Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis. In Stockholm werden im Anschluss gleich 14 Preisträger geehrt - jeweils drei in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaft, hinzu kommen die Literaturnobelpreisträger der Jahre 2018 und 2019, die Polin Olga Tokarczuk und der Österreicher Peter Handke.

Frühstücksflocke

Wer springt im Beruf für welche Mehrarbeit ein? Für diese durchaus komplexe Frage gibt es einen ganz besonderen Experten: die nordamerikanischen Ameisen der Art Temnothorax rugatulus. Schon in normalen Zeiten glänzen die Insekten durch vorbildliche Aufgabenteilung. Und für beinahe jede denkbare Mehrarbeit scheinen die Tiere einen ausgeklügelten Plan parat zu haben. Alle Bewohner einer Kolonie packen dann mit verstärkten Kräften an. Von Katrin Blawat