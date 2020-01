Was wichtig ist

Österreichs neue türkis-grüne Regierung steht. Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) geben ihre Übereinkunft auf eine Koalition bekannt. Kurz kündigt eine Ökologisierung des Steuersystems und eine Verringerung der Steuerlast an. Kogler sagt, das Land solle Vorreiter im Klimaschutz und ein transparenter Staat werden. Von Sebastian Schoepp und Tobias Zick. Das Bündnis der ungleichen Partner könnte zum Modell für Deutschland werden, kommentiert Peter Münch (SZ Plus).

Netanjahu will Immunität beantragen. Israels Regierungschef will sich angesichts von Anklagen wegen Betrugs und Untreue sowie Bestechlichkeit vor Strafverfolgung schützen. Mit dem Antrag verzögert Netanjahu nun einen Prozessbeginn um Monate. Aus Tel Aviv berichtet Alexandra Föderl-Schmid.

Touristen werden aus Brandgebieten in Ost-Australien gebracht. Die Feuerwehrbehörde von New South Wales erwartet für Samstag extreme Bedingungen, die Lage könnte noch schlimmer werden als an Silvester, als Dutzende Häuser den Flammen zum Opfer fielen. Unterdessen sind Schiffe der australischen Marine in Victoria angekommen, sie bringen den Eingeschlossenen Wasser und Vorräte, bis sie in Sicherheit gebracht werden können. Zum Text

Viele Tote durch Flut in Jakarta. Die Pegel in der indonesischen Hauptstadt steigen mancherorts auf bis zu drei Meter. Zehntausende müssen ihre Häuser verlassen, mindestens 21 Menschen kommen ums Leben. Besserung ist nicht in Sicht. Auch in den nächsten Tagen wird wieder Monsunregen erwartet. Zum Bericht

Peter Wright zum ersten Mal Darts-Weltmeister. Der 49 Jahre alte Schotte setzt sich im Finale der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace überraschend gegen Titelverteidiger Michael van Gerwen durch. Für "Snakebite", wie Wright genannt wird, ist es der größte Erfolg seiner bisherigen Laufbahn. Zur Nachricht

Ehemaliger NBA-Chef David Stern gestorben. Der langjährige Commissioner war maßgeblich am Aufstieg der nordamerikanischen Basketballliga beteiligt. Er starb im Alter von 77 Jahren an einer Hirnblutung. In seiner 30-jährigen Amtszeit stiegen die Durchschnittsgehälter der Spieler von 250 000 Dollar im Jahr 1984 auf heute mehr als fünf Millionen Dollar. Zur Meldung

Was wichtig wird

Türkisches Parlament entscheidet über Entsendung von Truppen nach Libyen. Der türkische Präsident Erdoğan will sich vom Parlament die ein Jahr gültige Erlaubnis holen. Eine Zustimmung für die Militärintervention gilt als sicher, da Erdoğans islamisch-konservative AKP gemeinsam mit der ultranationalistischen MHP eine Mehrheit hat.

Zypern, Griechenland und Israel unterzeichnen Pipeline-Abkommen. Mit der gut 2000 Kilometer langen Gas-Pipeline Eastmed will Israel von 2025 an Erdgas nach Europa liefern. Sie soll von Israel nach Zypern und von dort aus nach Kreta über das griechische Festland bis nach Italien reichen. Das von den USA und der EU unterstützte Projekt sehen die Beteiligten, wie sie immer wieder betonen, als Allianz der "drei demokratischen Staaten am östlichen Mittelmeer".

Frühstücksflocke

Ausgeruht zur zweiten Stunde. Ein flexibler Schulbeginn verbessert Schlaf und Konzentration. Eine Studie hat herausgefunden, dass es sich positiv auswirkt, wenn Schüler selbst entscheiden, ob sie um acht oder um neun Uhr zum Unterricht erscheinen. Von Werner Bartens