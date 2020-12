Von Xaver Bitz

Die News zum Coronavirus

Medienbericht: November-Hilfen werden nicht vor Januar ausgezahlt. Wie die Bild unter Berufung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion schreibt, steht die Antragssoftware derzeit noch nicht zur Verfügung. Die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden erreicht laut RKI den zweithöchsten Wert seit Ausbruch der Pandemie. Weitere Nachrichten aus Deutschland

Biden: Amtseinführung wird wegen Corona kein Millionen-Event. Der gewählte Präsident geht wegen der Pandemie von einer deutlich veränderten Amtseinführung am 20. Januar aus: Er wolle die Menschen schützen, aber ihnen dennoch erlauben zu feiern. Der frühere Präsident Obama macht Wahlkampf in Georgia, wo Anfang Januar eine Stichwahl stattfindet, die über zwei Senatssitze entscheidet. Mehr Nachrichten aus den USA

Wie sinnvoll sind die Corona-Schnelltests? In wenigen Minuten sollen Schnelltests zeigen, ob man das Coronavirus in sich trägt. Doch ihre Fähigkeiten sind begrenzt. Und manchmal kann ihr Einsatz sogar gefährlich sein. Von Christina Kunkel (SZ Plus)

Weitere aktuelle Nachrichten

EXKLUSIV Geheimdienstler plädiert für Beobachtung von Verschwörungsverbreitern. Wer Verschwörungsideologien verbreite, solle künftig unter Beobachtung gestellt werden, fordert nun auch Niedersachsens Verfassungsschutz-Chef Witthaut. Er meint damit nicht nur Rechtsextreme und Querdenker. Von Ronen Steinke

EXKLUSIV Parteichef Meuthen legt im AfD-Machtkampf nach. Nach der Wutrede auf dem AfD-Parteitag am vergangenen Wochenende verteidigt Meuthen seine harte Kritik an den Extremen der Partei. "Die intensive Diskussion zur Disziplinierung der Partei war notwendig und richtig", sagt er. Fraktionschefin Weidel geht auf Distanz. "Maßregelungen" seien nicht hilfreich. Von Markus Balser und Jens Schneider

EXKLUSIV Grüne und Naturschützer legen Konflikt um Windkraft bei. Laut einem gemeinsamen Papier wollen die Partei und der Naturschutzbund Deutschland den "notwendigen Klimaschutzbeitrag" mit dem Artenschutz in Einklang bringen. In Gegenden mit vielen "windenergiesensiblen Vogelarten" sollen keine Windräder gebaut werden. Von Michael Bauchmüller

Hertha BSC gewinnt Freitagsspiel der Bundesliga. Stürmer Krzysztof Piatek führt seinen Klub zum 3:1-Sieg gegen den Stadtrivalen Union Berlin - die Gäste schaden sich selbst und Max Kruse verletzt sich. Von Javier Cáceres

Was wichtig wird

Sondersitzung des bayerischen Kabinetts. Wegen der sich verschärfenden Corona-Lage in Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Der Ministerrat soll nach Angaben der Staatskanzlei per Videoschalte über "weitere Maßnahmen" beraten. Konkret dürfte das weitere Verschärfungen des Kurses im Kampf gegen die Pandemie bedeuten. Söder hatte bereits in den vergangenen Tagen immer wieder anklingen lassen, dass er aufgrund der weitere steigenden Zahl an Neuinfektionen einen härteren Kurs für notwendig erachtet.

Bundesweiter Aktionstag "Abrüsten statt Aufrüsten" am Samstag. Der Bundesausschuss Friedensratschlag und die Kooperation für den Frieden rufen zu dem Aktionstag auf, bei dem bundesweit und dezentral gegen die weitere Steigerung der Rüstungsausgaben demonstriert werden soll. Anlass sind die Haushaltsberatungen des Bundestages in der Woche vom 7. bis 12. Dezember.

Trump spricht bei Kundgebung zur Unterstützung des Wahlkampfs zweier Republikaner für den US-Senat. Bei zwei Stichwahlen in Georgia am 5. Januar entscheidet sich, ob Demokraten oder Republikaner die Mehrheit im Senat haben werden. Bei Trumps Kundgebung am Sonntag in Valdosta - der ersten seit seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl - sollen auch die republikanischen Kandidaten David Purdue und Kelly Loeffler dabei sein.

Armenische Opposition organisiert neue Proteste. Premier Paschinjan ist seit einem Monat unter Druck, weil er mit Aserbaidschan und Russland ein Abkommen über das Ende der Kämpfe um die Konfliktregion Bergkarabach geschlossen hat. Die Opposition beschimpft ihn als "Verräter", weil das Abkommen auch die kampflose Übergabe größerer Gebiete an Aserbaidschan vorsieht. Mehrere Regierungsmitglieder sind bereits zurückgetreten.

Digitale Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Kniefalls von Willy Brandt in Warschau. Mit seinem Kniefall vor dem Mahnmal für die Opfer des Ghetto-Aufstands bat der damalige Bundeskanzler am 7. Dezember 1970 um Vergebung für die Verbrechen der Nazi-Zeit. Am Sonntag ist eine digitale Gedenkfeier mit Reden des ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Tusk, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer (SPD), sowie der Witwe von Willy Brandt, Brigitte Seebacher, geplant. Bereits am Samstag soll der SPD-Vorsitzenden Walter-Borjans in Warschau einen Kranz niederlegen.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

EXKLUSIV Die Coronakrise bringt Extremismus neuen Typs hervor. Der Verfassungsschutz bewertet die Proteste gegen das Coronavirus und stellt fest: Da demonstrieren zum Teil Normalbürger, zum Teil klassische Rechtsextremisten und zu einem Teil ist da etwas Neues unterwegs. Von Florian Flade, Georg Mascolo und Ronen Steinke

Per Boot sicher ins Jenseits. Im Südosten Norwegens wurde ein spektakuläres Schiffsgrab aus der Wikingerzeit zusammen mit anderen Grabhügeln, einer Festhalle und weiteren Bauten entdeckt. Der prachtvolle Friedhof könnte einst ein wichtiger Kultplatz gewesen sein. Von Hubert Filser

Hühnchen à la Retorte. In Singapur ist das erste Geflügelfleisch erhältlich, das niemals Tier war. Es soll zum Vorbild für den Laborgenuss ohne Reue werden. Von Kathrin Zinkant

Burn-out-Risiko in der Kita. Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland klagen über Personalmangel, vergleichsweise viel Stress und geringe Wertschätzung. Wer von ihnen den Ausstieg aus dem Beruf erwägt, tut dies zu einem Viertel aus gesundheitlichen Gründen. Von Edeltraud Rattenhuber

Die Pandemie, die nie beendet wurde. Seit fast 40 Jahren hat das HI-Virus die Welt im Griff. Nun befürchten Experten Rückschläge: Wichtige Etappen-Ziele wurden verfehlt, und Corona erschwert den Kampf zusätzlich - auch in Deutschland. Von Berit Uhlmann

"Ich habe vor einem Jahr mit einem Liegestütz angefangen." Als erster Mensch mit Down-Syndrom hat Chris Nikic kürzlich einen Ironman-Triathlon geschafft - obwohl er mit 15 noch nicht mal Radfahren konnte. Im Interview sprechen der 21-jährige US-Athlet und sein Vater über diese erstaunliche Leistung, das Problem mit den Feuerameisen und die Sache, die ihnen noch wichtiger ist als sportlicher Erfolg. Interview von Michaela Haas im SZ-Magazin

Wie fühlt es sich an, Sex zu verkaufen? Die Sexarbeiterin Candy Flip erklärt uns, wie ihr erstes Date war, wie die Corona-Krise ihre Arbeit trifft und warum sie viele Vorstellungen über Sex-Jobs für ein Klischee hält. Podcast von Christopher Pramstaller und Lara Thiede bei jetzt

Frühstücksflocke

Ordnung muss nicht sein. Wie die Stadt Germersheim in Rheinland-Pfalz Weihnachtseinkäufer mit einem kuriosen Strafzettel überrascht, bescheibt Moritz Geier in einer neuen Folge der Kolumne "Bester Dinge".