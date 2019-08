Was wichtig ist

Ex-VW-Chef Ferdinand Piëch ist tot. Er starb Medienberichten zufolge bereits am Sonntagabend in einem Krankenhaus im bayerischen Rosenheim. Piëch hat den Konzern geprägt wie kaum ein anderer. Von Angelika Slavik

EXKLUSIV Blutspendedienst-Webseite übermittelte heikle Daten an Facebook."Konsumieren Sie Drogen?" "HIV-positiv?" Der Blutspendedienst des BRK leitete vertrauliche Informationen an Facebook weiter. Wie ein kleiner Fehler auf einer Webseite die Privatsphäre gefährden kann. Von Matthias Eberl

Beyond Meat kooperiert mit KFC. Die Fast-Food-Kette verkauft in Zukunft auch Hühnerfleisch-Imitate. Konkret geht es um knochenlose Chicken Wings und Nuggets. Zunächst gibt es den Fleischersatz allerdings nur in einer US-Filiale. Zur Meldung

Wie ein Cum-Ex-Anwalt um seine Existenz kämpft. Thomas Koblenzer ist einer der aggressivsten Steueranwälte, er steht schwer vermögenden Klienten gegen den Fiskus bei. Nun könnte ihm die Cum-Ex-Affäre zum Verhängnis werden. Von Klaus Ott und Jan Willmroth

Bundestagsabgeordnete fordern Mahnmal für polnische NS-Opfer. Das Denkmal soll in Berlin stehen, wünschen sich die Mandatsträger. "Ein solches Denkmal wird dazu anregen, sich stärker mit dem polnischen Leid unter deutscher Besatzung und dem NS-Terror zu beschäftigen", sagt Bundestagspräsident Schäuble. Doch mancher Historiker hat Probleme mit der Idee. Von Daniel Brössler

Kerber scheidet bei US Open aus. Sie verliert mit 5:7, 6:0, 4:6 gegen die Französin Kristina Mladenovic. Für die Deutsche ist es das dritte Erstrundenaus in Serie. Von Jürgen Schmieder. Auch Philipp Kohlschreiber übersteht die erste Runde in New York nicht. Qualifikant Dominik Koepfer kommt dagegen weiter. Mehr dazu

Was wichtig wird

Urteil im Prozess um BASF-Explosionsunglück erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft einem angeklagten Arbeiter vor, bei Schweißarbeiten im Oktober 2016 eine falsche Leitung angeschnitten zu haben. Bei der Gasexplosion in Ludwigshafen starben fünf Menschen, weitere 44 wurden verletzt. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung sowie Körperverletzung und fahrlässiges Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Suche nach Regierung in Italien: entscheidende Beratungen beim Präsidenten. Möglicherweise schaffen es Fünf Sterne und Sozialdemokraten, eine alternative Regierung auf die Beine zu stellen. Dann wäre eine Neuwahl abgewendet. Die Konsultationen laufen bis Mittwochabend. Oliver Meiler schreibt über die Woche der Entscheidung.

Frühstücksflocke

Speicherplatz für Sommergefühle. An heißen Tagen nimmt sich unsere Autorin vor, deren unvergleichliche Stimmung für den Rest des Jahres festzuhalten. Am besten klappt das mit einem Radler: Ein bisschen Bier, aber nicht zu viel, es erfrischt und macht zugleich angenehm träge. Von Verena Mayer