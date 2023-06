Was heute wichtig war

Gewerkschaft EVG plant nächsten Bahnstreik. Möglicher Termin ist der nächste Dienstag, eine Entscheidung aber noch nicht gefallen. Der Bahn-Konzern versucht in letzter Minute, die Aktionen durch eine Schlichtung abzuwenden. Zum Artikel

EXKLUSIV Neues Fördermodell soll zum Heizungstausch ermutigen. Niemand mit einer Wärmepumpe soll mehr zahlen als Menschen, die mit Öl oder Gas heizen - dank staatlicher Förderkredite. Ein Vorschlag von Sebastian Dullien, dem Miterfinder der Gaspreisbremse. Zum Artikel (SZ Plus)

Polizist erschießt 17-Jährigen - schwere Krawalle bei Paris. In einem Vorort der französischen Hauptstadt stirbt ein Jugendlicher bei einer Verkehrskontrolle. Videoaufnahmen davon befeuern die Empörung. Einmal mehr diskutiert Frankreich über überzogene Gewalt von Sicherheitsbehörden. Zum Artikel

EXKLUSIV Bundeswehr-Beschaffung: Aufklärungsschiffe sollen 1,2 Milliarden Euro teurer werdenPrüfer des Bundesrechnungshofs hatten vor einer Kostenexplosion gewarnt. Vergeblich: Die Regierung will den Haushaltsausschuss nun zwingen, rasch einen enormen Preissprung durchzuwinken. Zum Artikel

Verdacht auf Bilanzmanipulation: Großrazzia beim Immobilienkonzern Adler. 175 Beamte, 21 Objekte, ein Verdacht: Das Unternehmen könnte die Bilanzen aufgebläht und Scheinverträge geschlossen haben. Ermittelt wird auch gegen einen schillernden Geschäftsmann mit langer Geschichte. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Katars Sponsoring für den FC Bayern läuft aus. Offiziell "einvernehmlich" endet die umstrittene Partnerschaft zwischen dem FC Bayern und Qatar Airways. Tatsächlich hätten die Münchner Klubverantwortlichen den 25-Millionen-Deal gerne verlängert - aber Katar wollte nicht mehr. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Danke für den Streit (SZ Plus)

Prozess gegen Kevin Spacey in London hat begonnen. In New York endete eine ähnliche Verhandlung mit einem Freispruch. Es geht um mutmaßliche sexuelle Übergriffe. Auch diesmal plädiert der Schauspieler auf "nicht schuldig" und hofft, dass er sich rehabilitieren kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Deutsche Bischofskonferenz: Katholische Kirche verliert so viele Mitglieder wie noch nie

Vorwürfe gegen Till Lindemann: Ermittlungen nach Attacke auf "Rammstein"-Büro

Krieg in der Ukraine

Schweiz lehnt Freigabe von 96 Kampfpanzern für die Ukraine ab. Die Regierung in Bern begründet dies mit der Neutralitätspolitik und dem Kriegsmaterialgesetz. Demnach darf kein Kriegsmaterial an Länder geliefert werden, die an einem bewaffneten Konflikt beteiligt sind. Luxemburg plädiert für Gespräche zwischen Selenskij und Putin. Zum Liveblog

Angriff auf eine Insel des Friedens. Mindestens zehn Menschen, unter ihnen vier Kinder, werden beim Einschlag eines russischen Marschflugkörpers in ein beliebtes Restaurant in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk getötet. Zum Artikel