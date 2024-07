Labour gewinnt britische Parlamentswahl haushoch. Nach der Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen hat die Partei von Keir Starmer die absolute Mehrheit sicher. Die Tories werden abgestraft. Starmer dürfte damit neuer Premierminister werden, Amtsinhaber Rishi Sunak hat dem Wahlsieger bereits gratuliert. Zum Liveblog zur Wahl in Großbritannien .

Ampelkoalition einigt sich im Haushaltsstreit. Die Bundesregierung verständigt sich nach monatelangem Streit auf den Entwurf des Haushalts für 2025, ein Wachstumspaket und einen Nachtragsetat für das laufende Jahr. Scholz, Lindner und Habeck legen den Konflikt am frühen Freitagmorgen bei. In Regierungskreisen heißt es, man habe die Lücke in der Finanzplanung durch Umschichtungen schließen können. Zum Artikel.

Biden lobt neuen Anlauf bei Waffenruhe-Gesprächen. Der US-Präsident begrüßt die vom israelischen Ministerpräsidenten genehmigte Entsendung eines Verhandlungsteams für weitere Gespräche über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Biden habe mit Netanjahu über den Stand der Verhandlungen gesprochen, bei denen es auch um die Freilassung der Geiseln in der Gewalt der Hamas gehe, teilt das Weiße Haus mit. Wichtige Berater der USA und Israels sollen sich bald treffen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost.

BND-Präsident räumt Fehler bei Lageeinschätzung um Kabul ein. Der Bundesnachrichtendienst hat die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt, mit der die islamistischen Taliban 2021 die afghanische Hauptstadt Kabul eingenommen haben. Das gibt Präsident Kahl im Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestags zu. Auch andere befreundete Dienste hätten keine entsprechenden Hinweise gehabt. Zum Artikel.

EXKLUSIV: Unternehmer Würth: „Remigration würde ein Zusammenbruch der Firma bedeuten.“ Der Würth-Konzern macht etwa 20 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt 87 000 Mitarbeiter weltweit. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung kritisiert der Unternehmer die aus seiner Sicht schwache Ampelkoalition, die für das Erstarken der AfD mitverantwortlich sei. Die Pläne der rechtspopulistischen Partei hält er für gefährlich. Zum Interview. (SZ Plus).

Weitere wichtige Themen

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Spekulationen über Orbán-Besuch im Kreml

OECD-Vergleichsstudie: Gute Noten für Deutschland: Integration funktioniert

Fernverkehr: Hamburger Milliardär Kühne steigt bei Flixbus ein

Landwirtschaft: Das Düngegesetz droht im Bundesrat zu scheitern - aus Rücksicht auf die Bauern

Fußball-EM in Deutschland

Nagelsmann vor dem Spanien-Spiel: Mehr Jamal, weniger Yamal. Vor dem EM-Viertelfinale gegen die Spanier lässt der Bundestrainer zwei Positionen seiner Startaufstellung erneut offen. Er betont die Stärken seiner Mannschaft – und verrät trotzdem ein paar Details zur Taktik. Auf die Frage, ob das Spiel das größte seiner Karriere sei, antwortet Nagelsmann: „In dem Moment fühlt es sich immer wie das größte an.“ Zum Artikel. (SZ Plus)

Deutschland und Spanien im Vergleich. Eine Gegenüberstellung der beiden Viertelfinalisten zeigt, dass hier zwei außergewöhnliche Teams aufeinandertreffen. Eine fachliche Analyse mit Desperados, Hilfssheriffs und Liedermachern. Zum Artikel.(SZ Plus)

Dani Olmo: "Wir sind jetzt etwas direkter und risikobereiter." Spaniens Nationalspieler spricht vor dem Viertelfinale gegen die DFB-Elf im Interview mit der Süddeutschen Zeitung über den neuen Stil unter Trainer Luis de la Fuente, Toni Kroos und Scherze mit seinen Leipziger Mitspielern. Und er erklärt, dass er die Flexibilität von Bundestrainer Nagelsmann zu schätzen weiß. Zum Interview. (SZ Plus)