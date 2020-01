Was wichtig ist

Trump rechtfertigt tödlichen US-Luftangriff im Irak. Der bei der Drohnenattacke getötete iranische General Qassim Soleimani habe unmittelbar Angriffe auf US-Militärangehörige geplant. "Wir suchen nicht den Krieg, wir sind nicht darauf aus, Regime zu stürzen", sagt der US-Präsident bei einem Wahlkampfauftritt in einer Megachurch in Miami. Zum Bericht von Max Muth.

Bundeswehr setzt Ausbildung von Sicherheitskräften im Irak aus. Damit reagiert Deutschland auf die wachsenden Spannungen in der Region nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani. Die USA verlegen derweil Berichten nach noch mehr Truppen nach Nahost. Zur Nachricht

Spaniens Wahlkommission setzt katalanischen Regionalpräsidenten ab. Quim Torra hatte sich geweigert, während des Wahlkampfs im Frühjahr 2019 Symbole der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien von öffentlichen Gebäuden zu entfernen. Außerdem traf die Kommission eine Entscheidung zum Europaparlamentsmandat des inhaftierten Separatisten Oriol Junqueras - die einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs entgegensteht. Die Details

Was wichtig wird

Österreichs Grüne entscheiden über Koalition mit ÖVP. Beim Bundeskongress in Salzburg am Samstag stimmen 300 Delegierte darüber ab, ob die Partei erstmals auf Bundesebene gemeinsam mit der ÖVP von Sebastian Kurz regieren soll. Die Zustimmung gilt als wahrscheinlich, auch wenn die beiden sehr unterschiedlichen Parteien ein ebenso interessantes wie riskantes Abkommen geschlossen haben. Peter Münch berichtet aus Wien.

Demonstrationen im Zusammenhang mit dem "Umweltsau"-Lied des WDR. Das Lied hatte an Weihnachten zu einem Shitstorm in den sozialen Medien und in der Folge zu Morddrohungen gegen WDR-Mitarbeiter geführt. An diesem Samstag sind gleich vier Demos im Zusammenhang mit dem Vorfall angemeldet - von Gegnern sowie von Befürwortern des WDR .

Stichwahl um die Präsidentschaft in Kroatien. Amtsinhaberin Grabar-Kitarovic muss um die Erneuerung ihres fünfjährigen Mandates bangen. Der Sozialdemokrat Milanovic erhielt in der ersten Runde mehr Stimmen als die konservative Politikerin. Grabar-Kitarovic könnte aber am Sonntag Stimmen aus der Anhängerschaft des ausgeschiedenen Drittplatzierten gewinnen.

Verleihung der Golden Globes in Hollywood. Die Preise gelten als zweithöchste Film-Auszeichnung nach den Oscars. Der Streamingdienst Netflix hat gute Chancen, am Sonntag einige der Trophäen einzuheimsen. Allein seine Produktion "Marriage Story" von Noah Baumbach bekam sechs Nominierungen, unter anderem für den besten Film. Welche Filme ins Rennen gehen

Frühstücksflocke