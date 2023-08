Nachrichten am 17. August 2023

SZ am Abend

Eine Arrow-3-Abfangrakete, die 2014 von einem israelischen Militärstützpunkt an der Mittelmeerküste startet.

Was heute wichtig war.

Von Saladin Salem

Nachrichten kompakt

Deutschland erhält Raketenabwehrsystem "Arrow 3" aus Israel. Israel hat die Erlaubnis der USA für den Verkauf seines Raketenabwehrsystems Arrow 3 an Deutschland erhalten. Es ist laut israelischem Verteidigungsministerium der größte Rüstungsdeal in der Geschichte des Landes. Das System soll bis Ende 2025 einsatzbereit sein. Die Kosten belaufen sich auf knapp vier Milliarden Euro. Zum Artikel

Spanische Sozialistin zur Parlamentspräsidentin gewählt. Bereits im ersten Wahlgang bekam Francina Armengol das Amt mit absoluter Mehrheit übertragen. Armengol, eine enge Vertraute des bisherigen Ministerpräsidenten Sánchez, war zuletzt Regionalpräsidentin der Balearen und setzte sich dort für die Stärkung der katalanischen Sprache ein. Auch die Abgeordneten der separatistischen Partei Junts stimmten für die Sozialistin. Zum Artikel

Ex-Kommandeur der russischen Invasionstruppen ist tot. Gennadi Schidko hatte im Mai 2022 für einige Monate das Kommando über die russischen Streitkräfte in der Ukraine übernommen. Nun ist er im Alter von 57 Jahren gestorben, wie mehrere Medien berichten. Auf westlicher Seite wird unterdessen bereits spekuliert, ob Schidko tatsächlich "nach langer Krankheit" gestorben ist. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Social Media: Inhalte der Söldnergruppe Wagner kursieren in sozialen Netzwerken

Medizinischer Dienst stellt Zahlen zu Behandlungsfehlern in Deutschland vor. Im vergangenen Jahr wurden fast 2700 Schäden durch medizinische Fehler verzeichnet. Das geht aus einer Auswertung des Medizinischen Dienstes des Bundes (MDB) von über 13 000 fachärztlichen Gutachten hervor. Die Zahlen zeigen laut MDB-Vorsitzendem Stefan Gronemeyer aber nur einen kleinen Ausschnitt. Experten vermuten, dass es in etwa einem Prozent aller Krankenhausfälle zu Behandlungsfehlern kommt. Die Dunkelziffer ist daher enorm. Zum Artikel (SZ Plus)

Kostenverschleierung beim gestoppten RBB-Neubau. Ein Bericht des Business Insider (BI) legt nahe, dass RBB-Chefredakteur David Biesinger tiefer in die Vertuschung der aus dem Ruder gelaufenen Kosten für das geplante Digitale Medienhaus des Senders gegenüber den Kontrollgremien verstrickt war, als bisher bekannt. Biesinger weist im BI den Vorwurf, er habe Kosten verschleiert, als "falsch" und "rufschädigend" zurück, auf SZ-Anfrage äußerte er sich nicht weiter. Zum Artikel (SZ Plus)

Rechtsextremer Richter in Sachsen könnte Pension verlieren. Das sächsische Justizministerium nutzt alle rechtlichen Möglichkeiten, um eine Rückkehr des ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier ins Richteramt zu verhindern. Dafür wird nun auch eine Disziplinarklage am Dienstgericht für Richter in Leipzig genutzt. Sollte diese Erfolg haben, verliert Maier seine Pensionsansprüche. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: