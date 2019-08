12. August 2019, 07:43 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Von Julia Hippert

Was wichtig ist

EXKLUSIV SPD will Rechtsextreme härter verfolgen. Ein Papier der Parteispitze appelliert an die "Wehrhaftigkeit" der Demokratie und fordert, den Druck auf die rechte Szene drastisch zu erhöhen. So sollen gewaltbereite Gruppierungen verboten und bekannten Verfassungsfeinden konsequenter als bisher Waffen abgenommen werden. Darüber hinaus sollen zivilgesellschaftliche Strukturen im Kampf gegen rechts gestärkt werden. Von Mike Szymanski

Wie eine europäische Schutzmission im Golf aussehen könnte. Gemeinsam wären die EU-Staaten militärisch in der Lage, einen eigenen Einsatz in der Straße von Hormus auf den Weg zu bringen. Das geht aus einer Analyse der Gesellschaft für Auswärtige Politik und der Universität der Bundeswehr München hervor. Eine Schutzmission würde demnach zwischen zehn und 30 Prozent der maritimen Fähigkeiten Europas binden. Zum Bericht von Mike Szymanski und Paul-Anton Krüger

Gewalt bei Abschiebeflügen nimmt zu. In diesem Jahr wurden bislang in 1289 Fällen Ausreisepflichtige gefesselt - mehr als zehnmal so oft wie im ganzen Jahr 2015. Zur Begründung heißt es: "Widerstandshandlungen" würden mehr. Von Jan Bielicki

Wärter sollen bei Epstein mehrere Regeln missachtet haben. Einem Bericht der New York Times zufolge sollen die Verantwortlichen des Gefängnisses, in dem der Milliardär einsaß, mehrere Auflagen ignoriert haben. Zudem sollen die Wächter seit Tagen Überstunden gemacht haben. Jeffrey Epstein war wegen des Missbrauchs Minderjähriger angeklagt. Zur Nachricht

Konservativer Giammattei siegt bei Stichwahl in Guatemala. Etwa59 Prozent aller Wähler geben Alejandro Giammattei ihre Stimme. Möglicherweise wird nun auch ein zuletzt geschlossenes Flüchtlingsabkommen mit den USA noch einmal verhandelt. Zur Meldung

Was wichtig wird

Italiens Senats-Fraktionschefs kommen zusammen. Im Zuge der Regierungskrise in Italien ist die Sitzung entscheidend für die weiteren Schritte auf dem Weg zu einer möglichen Neuwahl. Die rechte Lega von Innenminister Matteo Salvini will dem parteilosen Regierungschef Giuseppe Conte bei einer Abstimmung das Vertrauen entziehen. Nun aber formiert sich ein mächtiger Block im Senat, der Neuwahlen verhindern könnte. Die Details von Oliver Meiler

Bundesumweltministerium will Kommunen stärker bei der Abfallbeseitigung unterstützen. Die Hersteller von Wegwerfartikeln wie Zigarettenkippen und Einwegkaffeebechern sollen künftig an den Kosten der kommunalen Stadtreinigung beteiligt werden. Umweltministerin Svenja Schulze stellt ihre Pläne heute in einer Pressekonferenz vor.

FC Bayern startet gegen Cottbus in den DFB-Pokal. Zum Abschluss der ersten Hauptrunde gastiert der Titelverteidiger in der Lausitz beim Fußball-Viertligisten Energie Cottbus. Vor der Partie in Cottbus stehen noch drei weitere Partien an. Drittligist Hallerscher FC empfängt den VfL Wolfsburg. Hansa Rostock hat Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart zu Gast und in einem reinen Zweitliga-Duell treffen der Karlsruher SC und Hannover 96 aufeinander.

Frühstücksflocke

Ghostwriter gesucht! Die Globalisierung erfasst den akademischen Betrug. Junge Ukrainer arbeiten als Ghostwriter für deutsche Studierende und verfassen Hausarbeiten für sie. In Karrierenetzwerken wie Linked-In geben sie an, als "wissenschaftliche Autoren" oder "Essay Writer" für dubiose Firmen zu arbeiten, deren Namen meist nach seriösen deutschen Forschungsgemeinschaften klingen. Warum die Ukraine sich als Outsourcing-Ziel besonders anbietet, lesen Sie hier.