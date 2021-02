Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Militär in Myanmar übernimmt Macht und ruft Notstand aus. Die umstrittene Friedensnobelpreisträgerin und De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und weitere Politiker sind nach Angaben der Regierungspartei festgesetzt worden. Die neue US-Regierung droht in einer ersten Reaktion auf den Putsch mit "Maßnahmen gegen die Verantwortlichen". Mehr dazu

EXKLUSIV Chefvolkswirt der EZB verteidigt die Nullzinspolitik der Notenbank. Die niedrigen Zinsen seien eine globale Entwicklung, sagt Philip Lane. "Wir erleben einen großen strukturellen Wandel in der Weltwirtschaft. Die Menschen wollen mehr sparen, die weltweite Investitionsnachfrage ist gering." Es sei nicht hilfreich, die Zinsen anzuheben, "denn es würde die Lage verschlimmern, zu mehr Arbeitslosigkeit und geringerem Wachstum führen", sagt der Ökonom. Zum Interview von Markus Zydra

Trump stellt neues Verteidigerteam vor. Kommende Woche beginnt der US-Senat die Anhörungen im Impeachment-Verfahren. Kurz vorher tauscht der ehemalige US-Präsident sein Anwaltsteam aus. Die Meldungen zur US-Politik

Die News zum Coronavirus

Biontech will bis zu 75 Millionen mehr Impfdosen an die EU liefern. Das Unternehmen plant, seine Produktion auszubauen. Nach einem Streit mit der EU kündigt auch der britische Konzern Astra Zeneca an, nun doch mehr Impfdosen zu liefern. Im ersten Quartal kämen neun Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilte EU-Kommissionschefin von der Leyen mit. Das ist allerdings nur die Hälfte der ursprünglich anvisierten Menge von 80 Millionen Dosen, die Astra Zeneca liefern sollte. Aktuelle Meldungen weltweit

Portugals Gesundheitssystem steht vor Kollaps. Die hohe Zahl an Corona-Patienten kann in dem südeuropäischen Land kaum noch versorgt werden. Experten erwarten, dass der Höhepunkt der Belastung auf den Intensivstationen erst Mitte Februar erreicht sein könnte. Nun kommen Deutschland und Österreich zu Hilfe. Karin Janker berichtet.

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Impfgipfel von Bund und Ländern. Der schleppende Start der Impfkampagne in Deutschland hat Kritik ausgelöst. Die Probleme haben verschiedene Ursachen. Bei einer Videokonferenz will Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten, mehreren Bundesministern, Impfstoffherstellern sowie Vertretern der EU-Kommission über das weitere Vorgehen beraten. Die Erwartungen an den Impfgipfel sind gering, schreibt Jens Schneider.

FDP, Grüne und Linke stellen Klage gegen Wahlrechtsreform vor. Die Oppositionsvertreter argumentieren, das neue Wahlrecht habe schwere Mängel und verletze die Verfassung. Die Reform sieht vor, dass es bei der Bundestagswahl im September bei der Zahl von 299 Wahlkreisen bleibt. Überhangmandate einer Partei sollen teilweise mit ihren Listenmandaten verrechnet werden.

Frühstücksflocke

Nimm doch auf meinen Mund-Nasen-Masken Platz! Haneul Kim, Designstudent aus Südkorea, sammelte gebrauchte Masken auf seinem Campus ein und entwirft eine eigene Kollektion stapelbarer, bunter Hocker daraus. Rosanna Wegenstein berichtet.