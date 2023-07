Warum die Landtagswahl in München zum Duell wird, was in diesem Jahr auf der Wiesn geboten wird, wie die Münchner über ihr neues Kennzeichen denken und mehr.

Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Wahl in Bayern: Das Münchner Duell um den Landtag Erstmals treten die Grünen bei der Wahl am 8. Oktober als Titelverteidiger an und die CSU als Herausforderer. Wo es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird - und warum die Kandidaten spüren, dass es diesmal ein ganz besonderer Wahlkampf wird. (SZ Plus)

Neues auf dem Oktoberfest: Die Wiesn wird zum Videospiel Bald sollen Besucher auch virtuell übers Festgelände schlendern können. Ein Ersatz für die echte Wiesn ist das natürlich nicht. Dort gibt es in diesem Jahr einige Neuheiten - darunter ein Fahrgeschäft, in dem man mit bis zu 100 Stundenkilometern herumgewirbelt wird. (SZ Plus)

Neue Autokennzeichen: "Dieses M für München - das hat was mit Stolz zu tun" Künftig soll auf den Nummernschildern auch "MUC" stehen können. Der Plan aber kommt nicht überall gut an. Viele haben eine sehr persönliche Beziehung zu ihrem Kennzeichen - egal, ob es um Gott, die Familie oder den Teufel geht.

Patient wegen Totschlags in psychiatrischer Klinik verurteilt Der Mann, der im Isar-Amper-Klinikum in Haar eine Mitpatientin umgebracht hat, wird auf unbestimmte Zeit in einer geschlossenen Anstalt untergebracht. Die Anwälte der Eltern der Toten erheben schwere Vorwürfe gegen die Klinik.

Maxvorstadt: Nächstes Traditionslokal in München geschlossen 140 Jahre lang hatte die Konditorei Kaffee Schneller an der Amalienstraße Bestand. Dann kam die Pandemie und mit ihr das schleichende Ende. Inhaber Simon Schneller fällt der Abschied schwer.

WEITERE NACHRICHTEN

"Muc-GPT": Wie die Stadt München künstliche Intelligenz nutzen will

Bezahlbarer Wohnraum: FDP will Regeln für sozialgerechten Wohnungsbau zurückdrehen (SZ Plus)

Internationaler Haftbefehl: Polizei fahndet nach europaweit agierendem Uhrendieb

Streit um Tram-Nordtangente: Anwohner protestieren gegen MVG-Pläne

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTRO-TIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg