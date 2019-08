5. August 2019, 07:53 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

"El Paso ist eine Familie" steht auf einem Schild, an dem Trauernde Blumen zum Gedenken an die Opfer ablegten.

Von Magdalena Pulz

Trump verurteilt Massaker in den USA: "Hass hat keinen Platz in unserem Land, und wir werden uns darum kümmern", sagte der US-Präsident. Mexiko erwägt, einen Auslieferungsantrag für den Täter zu stellen. Mehr dazu. In der Grenzstadt herrschen Wut und Trauer. Am Tag nach der schrecklichen Tat beginnt die politische Schlammschlacht.Von Alan Cassidy

Wie Monsanto versuchte, deutsche Politiker zu beeinflussen. Eine PR-Agentur hat offenbar eine Art Ampel-Farbschema entworfen, in das sie für den Agrarchemie-Konzern Politiker eingeteilt hat. Darunter auch die ehemalige Bundesumweltministerin Hendricks. Von Michael Bauchmüller

EXKLUSIV Rente erhöht bei Besserverdienenden die Sterblichkeit. Der Ruhestand hat große Auswirkung auf die Gesundheit. Am größten ist der Effekt für Arbeitslose, wohl weil sie als Rentner das gesellschaftliche Stigma abschütteln, keinen Job zu haben. Scheiden die Besserverdienende dagegen aus dem Beruf aus, nimmt ihre Sterblichkeit zu. Von Alexander Hagelüken

Demonstranten legen Verkehrsknoten in Hongkong lahm. Mit stadtweiten Streiks wollen die Protestierenden die Regierung unter Druck setzen. Schon vor Beginn nimmt die Polizei 44 Menschen fest. Zur Meldung

Kongress von "Fridays for Future" beendet. Bei der fünftägigen Veranstaltung in Dortmund zeigt sich: Die jungen Klimaschützer werden jetzt ernst genommen. Sogar ein Wirtschaftsweiser diskutiert mit - und erntet Widerspruch. Von Paul Munzinger und Nadja Schlüter

Deutsche Bahn gründet Sicherheits-Projektgruppe. Als Konsequenz aus Mordanschlägen auf Bahnhöfen will die Bahn am Montag eine neue Projektgruppe für mehr Sicherheit ins Leben rufen. Bahnmitarbeiter und Sicherheitsexperten sollten darin gemeinsam Vorschläge erarbeiten, sagte ein Bahn-Sprecher.

Bayern gibt Nazi-Raubkunst-Werke an eine jüdische Familie zurück. Kunstminister Bernd Sibler (CSU) übergibt neun Kunstwerke aus dem ursprünglichen Eigentum des jüdischen Ehepaares Julius und Simone Davidsohn aus München an dessen Erben.

Mrs. Makel. Geht es nach der englischen Boulevardpresse, macht die Herzogin von Sussex nie etwas richtig. Doch das Gegenteil ist der Fall: Der "Meghan-Effekt" ist vor allem modisch ziemlich erfolgreich, schreibt Silke Wichert.