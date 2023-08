Was der Denkmalschutz-Chef zur Umgestaltung des Max-Joseph-Platzes sagt, warum Zweitwohnsitze bald teurer werden und weshalb ein Patient in der Psychiatrie seinen Zimmergenossen mit einem Tischbein erschlagen hat.

Von Leo Kilz

Kontroverse über Max-Joseph-Platz: "Der Platz ist missbraucht" Die triste Fläche vor der Oper soll umgestaltet werden. Die Pläne dafür entsetzen Bayerns obersten Denkmalschützer Mathias Pfeil. Was ihn am Vorgehen der Stadt ärgert - und warum Bier und Pizza anderswo besser hinpassen. (SZ Plus)

Forensische Psychiatrie Haar: Mit "absolutem Vernichtungswillen" den Mitpatienten erschlagen Malik S. fühlte sich verfolgt und hatte Angst, vergewaltigt und getötet zu werden - und brachte in der Psychiatrie dann selbst im Wahn einen Zimmergenossen um. Nun hat das Landgericht München ein Urteil gesprochen. (SZ Plus)

Iron Maiden in München: Cyborg und Krieger Der Auftritt der legendären britischen Metal-Band Iron Maiden in der ausverkauften Münchner Olympiahalle gerät zur unterhaltsamen Zeitreise. (SZ Plus)

Modernisierung statt Vergabe an einen Investor: "Wir bauen kein Neuschwanstein mitten in München" Die Stadt saniert ihr denkmalgeschütztes Kassen- und Steueramt für knapp 100 Millionen Euro. Künftig sollen dort mehr als 1000 Menschen arbeiten können. (SZ Plus)

Zweitwohnungssteuer: Münchner, bitte zur Kasse Als erste Gemeinde am Ammersee erhöht Herrsching die Zweitwohnungssteuer auf den zulässigen Höchstsatz. Das trifft vor allem Menschen aus München, die im Fünfseenland ihr Feriendomizil haben.

Mittlerer Ring: Mutter baut Unfall mit Tempo 180 im Tunnel - im Auto sitzen ihre Kinder

Prozess gegen Betrüger: "Er hat auf dicke Hose gemacht, obwohl nichts da war" (SZ Plus)

Neues Start-up: Altkleider spenden direkt an der Haustür (SZ Plus)

Gewalttat in Bogenhausen: Brutaler Raubüberfall in U-Bahnhof

