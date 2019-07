9. Juli 2019, 07:33 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Matthias Kohlmaier

Was wichtig ist

Tierquälerei in einem der größten deutschen Milchviehbetriebe. Ein Großbetrieb im Allgäu mit 1800 Milchkühen verstößt seit Jahren gegen Tierschutzvorschriften. Videos belegen die Misshandlungen durch das Personal. Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber verspricht Aufklärung. Von Pia Ratzesberger

Sea-Eye rettet weitere 44 Menschen - EU-Kommissar fordert feste Verteilungs-Regeln. Die Crew des Schiffes Alan Kurdi hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Menschen von einem im Mittelmeer treibenden Boot gerettet. EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos fordert von den Mitgliedsstaaten feste Regeln für die Verteilung von Flüchtlingen. Zur Nachricht

Umstrittenes Gesetz in Hong Kong kommt wohl nicht. Regierungschefin Lam zufolge wird das Auslieferungsgesetz an China nicht mehr zur Abstimmung vorgelegt. Hunderttausende Menschen hatten in den vergangenen Wochen dagegen protestiert. Zum Bericht

Gutachten: Alexa birgt Risiken für Kinder. Minderjährige und unbeteiligte Dritte hätten der Datenerhebung, über die die Eigentümer der Geräte informiert wurden, nicht zugestimmt. Auch die Weiterverwendung der gewonnenen Daten durch Amazon sei unklar. Mehr dazu

234 Festnahmen bei internationaler Anti-Doping-Razzia. Zudem werden in 33 Ländern insgesamt 24 Tonnen Steroide beschlagnahmt. Europol zufolge handelt es sich um den bisher größten Einsatz dieser Art. Im Rahmen der Razzia werden auch Urin- und Blutproben von Sportlern gesammelt - welche Sportler getestet wurden, ist noch unbekannt. Die Details

Was wichtig wird

Fernsehdebatte zwischen Boris Johnson und Jeremy Hunt. Die beiden verbliebenen Kandidaten für den Posten des britischen Premierministers nehmen an einer TV-Debatte des Senders ITV teil. Etwa 160 000 Parteimitglieder stimmen per Briefwahl über den May-Nachfolger ab. Am 23. Juli wollen die Tories bekanntgegeben, wer ihr neuer Chef und damit auch Premierminister wird. Warum Johnson Favorit ist, lesen Sie in diesem Interview.

Mündliche Verhandlung zur Übermittlung personenbezogener Daten bei Facebook in die USA. Der Europäische Gerichtshof muss klären, ob die Datenübertragung von US-Firmen auf Grundlage des Abkommens Privacy Shield rechtens ist. Dessen Vorgänger namens Safe Harbour hatten die Richter 2015 für ungültig erklärt. Würden die Richter auch die neue Regelung kippen, hätte das weitreichende Folgen für Konzerne wie Facebook und Google.

Verwaltungsgericht in Köln entscheidet über Contergan-Klagen. Durch das Medikament beeinträchtigte Opfer klagen auf Anerkennung von Gefäßschäden. Das Gericht hat in einer Anhörung bereits deutlich gemacht, dass die vier Klagen nicht sehr aussichtsreich sind.

Frühstücksflocke

Influencerin verkauft ihr Badewasser für 30 US-Dollar pro Dose. Mit was man alles im Internet Geld verdienen kann, ist manchmal kaum zu glauben. In drei Tagen war das Badewasser der Britin angeblich ausverkauft.