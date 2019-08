1. August 2019, 07:48 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Magdalena Pulz

Was wichtig ist

Biden und Harris bei zweiter Demokraten-Debatte unter Beschuss. Der Ex-Vizepräsident und die Senatorin behaken sich während der TV-Debatte gegenseitig. Beide bekommen aber auch Druck von den anderen Bewerbern. Thorsten Denkler analysiert, dass es Bidens Glück ist, dass auch kein anderer Kandidat den einen goldenen Moment hatte.

Briten verdoppeln Budget für No-Deal-Brexit. Dem neuen Finanzminister Sajid Javid stehen nun zusätzliche 2,1 Milliarden Pfund bereit, um das Land auf einen ungeregelten EU-Austritt vorzubereiten. Zu den Details

USA verhängen Sanktionen gegen iranischen Außenminister. Mohammed Dschawad Sarif gilt als einer der Architekten des Atomabkommens. Die Maßnahmen gegen ihn dürften die Spannungen zwischen den beiden Ländern weiter verschärfen. Zur Nachricht. Die Bundesregierung lehnt es derweil ab, sich einer US-geführten Schutzmission im Persischen Golf anzuschließen. Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger

Kelly Craft ist neue UN-Botschafterin der USA. Obwohl Nikki Haley schon Ende Dezember zurücktrat, wurde ihre Nachfolgerin erst jetzt bestätigt. Gegen Craft gibt es große Bedenken der Demokraten. Zur Meldung

Trump will arabischen Staaten Friedensplan wohl in Camp David vorstellen. Die USA planen ein Gipfeltreffen mit Vertretern arabischer Staaten, bei dem Präsident Donald Trump die Grundzüge seines Nahost-Friedensplans darlegen will. Laut Medienberichten soll die Konferenz noch vor der israelischen Parlamentswahl am 17. September stattfinden. Von Alexandra Föderl-Schmid

Mann in Stuttgart auf der Straße mit "schwertähnlichem Gegenstand" getötet. Die Tat fand in Folge einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern statt. Am Abend nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Mehr dazu

Was wichtig wird

75. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Der Aufstand der polnischen Untergrundarmee gegen die deutsche Besatzungsmacht scheiterte. Bis Oktober 1944 kamen 200 000 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen Zivilisten. Außenminister Heiko Maas ist nach Polen gereist, um an der Gedenkfeier teilzunehmen. Zum Bericht von Daniel Brössler

In den Niederlanden tritt ein Burka-Verbot in Kraft. Nach einer heftigen Debatte von mehr als zehn Jahren ist ab Donnerstag "gesichtsbedeckende" Kleidung in den Niederlanden verboten. In öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern, Ämtern oder auch dem öffentlichen Nahverkehr drohen verschleierten Frauen Zugangsverbote und Geldstrafen.

Von der Leyen empfängt Orban. Das Treffen der designierten EU-Kommissionschefin und des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban soll am Vormittag in Brüssel stattfinden.

Beginn des Heavy-Metal-Festivals in Wacken. Das Wacken Open Air feiert sein 30. Jubiläum. Etwa 75 000 Besucher reisen in das gleichnamige Dorf in Schleswig-Holstein. Oliver Peters ist der Sänger der Band, die als erste Headliner in Wacken auftraten. Zum Interview von Max Sprick

Frühstücksflocke

DHL bittet Menschen auf Twitter um Fanfotos. Da hatte sich das Social-Team des Paketdienstleisters DHL mal was Nettes ausgedacht: Unter dem Hashtag #DHLFotowettbewerb sollten Menschen Bilder posten von schönen, lustigen, einfach netten Situationen im Kontext mit DHL. Doch die Idee kam sozusagen postwendet zum Pakethersteller zurück: Die meisten User posten nämlich Fotos von nicht so optimalen Situationen mit DHL. Zur Meldung