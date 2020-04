In New York stabilisiert sich die Lage langsam. Im Rest der USA aber steigen die Zahlen rasant.

Das Wichtigste zum Coronavirus

Mehr als 500 000 Infizierte in den USA. Das ging am späten Freitagabend (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins hervor. Damit sind in den USA, prozentual auf die Gesamtbevölkerung gesehen, mehr Menschen an Covid-19 erkrankt, als in jedem anderen Land der Welt. Innerhalb von 24 Stunden sind hier erstmals mehr als 2000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Italien verlängert die Ausgangssperren bis zum 3. Mai. Die Türkei verhängt über das Wochenende kurzfristige Ausgangsverbote für viele Städte. Weltweite Meldungen im Überblick

Apple und Google kooperieren bei Technologie für Corona-App. Mithilfe der Übermittlungssoftware sollen Handy-Nutzer ein Signal bekommen, wenn sie sich in der Nähe eines Corona-Infizierten aufgehalten haben. Die Technologie soll Mitte Mai verfügbar sein. Die Firmen, deren Betriebssysteme zusammen auf 99 Prozent aller Smartphones weltweit laufen, könnten mit ihrer ungewöhnlichen Allianz nicht zuletzt den in Europa entwickelten Corona-Tracing-Apps Konkurrenz machen. Weitere Meldungen aus der Wirtschaft Bundesverfassungsgericht bestätigt Verbot von Gottesdiensten. Auch an Ostern wird es in Deutschland keine Messen geben. Die Ansteckungsgefahr ist in den Augen der Karlsruher Richter zu groß. Ein Katholik aus Hessen hatte gegen die strengen Maßnahmen geklagt, berichtet Wolfgang Janisch. Außerdem wichtig: • Andreas Scheuer: Vom Mautverlierer zum Maskenprofi. • Plötzlich saubere Luft dank Corona? • Was Corona mit der Rente macht. • Ökonomie des Todes: Wie sich Seuchen langfrisitg positiv auf die Wirtschaft auswirken können.

Was wichtig ist

SZPlus "Wir haben gewusst, dass es ein Risiko gibt, und er hat es auch gewusst." David Lama galt als Wunderkind des Klettersports. Vor einem Jahr kam er bei einem Lawinenabgang an der Ostwand des Howse Peak in Kanada ums Leben. Eltern, Freunde und Kollegen erinnern sich.

Was wichtig wird

TV-Ansprache von Bundespräsident Steinmeier. Anlässlich der Corona-Pandemie wendet sich das Staatsoberhaupt im Fernsehen an die Deutschen. Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident in dieser Form auf ein aktuelles Ereignis eingeht, normalerweise hält er solche Ansprachen nur jedes Jahr an Weihnachten. Sie wird abends in der ARD und im ZDF ausgestrahlt.

Oster-Ansprache von Ministerpräsident Söder. Auch der bayerische CSU-Politiker will am Samstag im Fernsehen über die aktuelle Lage in der Corona-Krise informieren. Der BR überträgt um 18.55 Uhr.

Papst Franziskus feiert Osternacht erstmals ohne Gläubige. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist der Petersdom für die Öffentlichkeit gesperrt. Der Gottesdienst ist der erste Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten zur Auferstehung. Er wird im Internet live übertragen.

Auftakt zu virtuellen Ostermärschen. Seit Jahrzehnten demonstrieren Kriegsgegner bei den Ostermärschen. Wegen der Corona-Krise finden diese erstmals in ihrer Geschichte ab Samstag nur virtuell statt. Unter dem Motto "Atomwaffen verbieten - Klima schützen statt aufrüsten - Nein zur EU-Armee" rufen die Veranstalter von Samstag bis Ostermontag dazu auf, virtuell und zu Hause zu demonstrieren. Zum Auftakt wollten die Veranstalter am Mittag Videos mit Musikbeiträgen sowie Reden veröffentlichen, die ursprünglich beim Demo-Start hätten gehalten werden sollen.

Frühstücksflocke

Wenn Herr Fujita kocht. Der Chef eines japanischen Imbisslokals in München ist höflich und beschwert sich nie. Der Corona-Krise begegnet er mit einem herzhaften Lächeln - und Mango-Lachs-Röllchen. Über einen Mann, der mit einer besonderen Haltung durch diese Krise kommt. Folge 17 der SZ-Kolumne "Alles Gute" von Florian Kaindl