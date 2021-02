Von Anna Ernst

Die News zum Coronavirus

Steinmeier kündigt Corona-Gedenken am 18. April an. Mit einer zentralen Gedenkfeier will der Bundespräsident "als Gesellschaft innehalten, den Hinterbliebenen eine Stimme geben, in Würde Abschied nehmen". Gesundheitsminister Spahn stellt für den Sommer einen Impfstoff für Kinder in Aussicht. Der Landkreis Stendal hat auf eigene Faust 320 Polizisten geimpft und räumt nun Fehler ein. Das RKI meldet 10 485 Corona-Neuinfektionen und 689 neue Todesfälle binnen eines Tages. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Die unsichtbare Welle. Die Infektionszahlen in Deutschland gehen zurück. Doch erste Daten zur Verbreitung der Variante B.1.1.7 deuten darauf hin, dass es damit bald vorbei sein könnte. Eine Analyse mit Grafiken von Christina Berndt, Christian Endt und Sören Müller-Hansen

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

EXKLUSIV: 2,4 Millionen Kinder und Jugendliche wachsen in fremdsprachigen Haushalten auf. Das geht aus einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Der Autor fordert eine verstärkte Förderung insbesondere der kleinen Kinder: "Wer bei der Einschulung noch nicht richtig Deutsch kann, ist leider sehr schnell abgehängt." Zum Text

Biden will Trump von Geheimdienstinformationen ausschließen. Als Grund gibt der US-Präsident in einem Interview das "unberechenbare Verhalten" seines Vorgängers an. Es sei zu befürchten, dass diesem aus Versehen sensible Informationen rausrutschen könnten. Aktuelle Meldungen zur US-Politik

Chile: Ausschreitungen nach tödlichem Polizeieinsatz gegen Straßenkünstler. Ein Polizist hatte im Zentrum der Stadt Panguipulli einen Jongleur erschossen. Protestierende stecken ein Rathaus in Brand, die Polizei setzt Tränengas und Wasserwerfer ein. Mehr dazu

Schauspieler Christopher Plummer ist tot. Der Kanadier stirbt im Alter von 91 Jahren. Er ist unter anderem aus Filmen wie "The Sound of Music" und "A Beautiful Mind" bekannt. Plummer war der älteste Schauspieler, der jemals einen Oscar bekommen hat. Zur Meldung

Daimler-Truck-Chef Daum spricht über Abspaltung vom Fahrzeugkonzern. "Natürlich ist es eine emotionale Situation." Der Lastwagen-Chef von Daimler sieht die Trennung seiner Sparte vom gleichnamigen Fahrzeugkonzern mit gemischten Gefühlen. Die Firmen seien zusammen großgeworden, doch der Schritt biete nun die Möglichkeit, schneller und mit unterschiedlichen Strategien etwa am Ausstieg aus der Verbrennertechnik zu arbeiten. Zum Interview

FC Bayern gewinnt 1:0 bei Hertha BSC Berlin. Im Schneegestöber mühen sich die Münchner zu einem Auswärtssieg. Torwart Neuer hat daran einen großen Anteil, schreibt Nico Fried. Lewandowski verschießt zum ersten Mal in dieser Spielzeit einen Elfmeter, Joshua Kimmichs Pässe erreichen ihr Ziel und Kingsley Coman findet mit Glück die perfekte Flugbahn für seinen Treffer. Die Spieler in der Einzelkritik von Christopher Gerards

Was wichtig wird

Jahresklausur des SPD-Parteivorstands. Geplant sind unter anderem Auftaktstatements und Reden des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, des Fraktionschefs Rolf Mützenich und des Generalsekretärs Lars Klingbeil. In einer Diskussion zum Thema "Mission: Zukunft" wird es um die künftige Ausrichtung der Sozialdemokraten in verschiedenen Bereichen gehen.

Dramatische Wetterlage mit enormem Schneefall und Eis erwartet. Dem Norden Deutschlands droht am Wochenende ein ungewöhnlich heftiger Wintereinbruch mit bis zu 40 Zentimeter Neuschnee, enormen Schneeverwehungen und Eisregen. Im Süden kann es 20 Grad wärmer sein. An einigen Flüssen gibt es Hochwasser. Was es mit der Wetterlage auf sich hat.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Der Captain tritt ab. Mit seiner Spendensammelaktion für den britischen Gesundheitsdienst wurde Kriegsveteran Tom Moore zum Helden. Nun ist er an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben. Von Oliver Klasen

104 Jahre alt, geflüchtet, geimpft. Anderswo macht das Wort "Impfstoffnationalismus" Karriere. Jordanien hingegen hat sich entschlossen, auch die 660 000 Flüchtlinge, die es beherbergt, gegen Corona zu impfen. Aisha Khalili sagt: "Ich bin glücklich." Von Moritz Baumstieger

Es sind nicht nur die Bettszenen. Warum die Kostümsoap "Bridgerton" die bislang erfolgreichste Netflix-Serie ist. Von Kathleen Hildebrand

Ich-Ich-Ich-Salat. Bill Kaulitz, Sänger und Gründer von "Tokio Hotel", veröffentlicht mit 31 Jahren seine schrecklich frühreife Autobiografie. Von Mareen Linnartz

Fußgänger sind jetzt Gesetz. Über Jahrzehnte wurde Verkehrspolitik vor allem vom Auto aus gedacht. Als erstes Bundesland will Berlin jetzt Fußgängern wieder die Bedeutung geben, die sie zuletzt vor 100 Jahren hatten. Von Jan Heidtmann

Ist es radikal, zuhause abzutreiben? Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland über das Strafgesetzbuch geregelt - und werden von den Betroffenen als erniedrigend empfunden. Wie würden Abtreibungen ablaufen, wenn die Schwangeren selbst darüber entscheiden dürften? Fakt ist: Für selbstorganisierte Abbrüche benötigt man keine Stricknadeln mehr, sondern nur noch eine Pille. Von Teresa Bücker

Diese Bücher von Schwarzen Frauen sollte man lesen. Zum Black History Month empfehlen wir Romane von Sharon Dodua Otoo, Chimamanda Ngozi Adichie und Zadie Smith. Von Franziska Setare Koohestani

Frühstücksflocke

Ein Haufen Grünes. Amazon plant in Virginia ein neues Verwaltungszentrum. Es ist Öko-Architektur, erinnert aber leider an ein unschönes Emoji. Was will uns Jeff Bezos damit sagen? Von Gerhard Matzig (SZ Plus)