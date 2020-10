Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Xaver Bitz

Die News zum Coronavirus

RKI meldet mehr als 4000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Den Gesundheitsämtern zufolge haben sich 4058 Menschen neu angesteckt, am Vortag waren es noch 1200 weniger. Das ist das höchste Niveau seit Mitte April. Weitere Nachrichten aus Deutschland

EXKLUSIV Union und SPD wollen Steuervorteile fürs Home-Office. Finanzpolitiker der Regierungsparteien wollen, dass Arbeitnehmer ihre Kosten auch dann absetzen können, wenn sie über kein reines Arbeitszimmer verfügen. Wer wegen des Gesundheitsschutzes zu Hause arbeite, "soll auch seine Aufwendungen steuerlich absetzen können", sagt SPD-Finanzpolitiker Lothar Binding der SZ. Antje Tillmann von der CDU plädiert für einen "allgemeinen Freibetrag für zusätzliche Corona-Erschwernisse". Zum Text von Andreas Jalsovec

Außerdem wichtig

Weitere aktuelle Nachrichten

Harris attackiert im TV-Duell der Vizekandidaten Trumps Corona-Politik. Die Senatorin wirft dem US-Vizepräsidenten Versagen vor und sagt, die derzeitige Regierung habe "das Recht auf Wiederwahl verwirkt". Mike Pence verteidigt die Maßnahmen und bekundet, in Sachen Klimawandel auf die Wissenschaft hören zu wollen - eine Aussage, die der US-Präsident in der vergangenen Woche umging. Trump kommentiert die Debatte via Twitter. Mehr dazu

EXKLUSIV Hassrede-Gesetz: Steinmeier legt Bundesregierung offenbar Nachbesserung nahe. Das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität liegt wegen verfassungsrechtlicher Zweifel seit Langem beim Bundespräsidenten. Der schlägt nun einen ungewöhnlichen Weg ein. Details von Wolfgang Janisch

Russland schreibt Tichanowskaja zur Fahndung aus. Als Grund werden "Verstöße gegen das Strafgesetzbuch" genannt. Von Berlin aus appelliert die belarussische Oppositionsführerin an Kremlchef Putin, sich nicht einzumischen. Zur Nachricht

Neue Strafe für Abgeordnete im Bundestag. Parlamentarier, die ihre Mitarbeiter vorschriftswidrig im Wahlkampf einsetzen, können künftig mit einem Ordnungsgeld von bis zu 60 500 Euro belegt werden. Zum Text von Robert Roßmann

Deutschland verspielt Sieg gegen die Türkei. Die DFB-Elf kommt im Testspiel nicht über ein 3:3 hinaus und kann zum wiederholten Mal nicht gewinnen. Trotz Treffern von Draxler, Neuhaus und Waldschmidt kann die Türkei in der Nachspielzeit noch ausgleichen. Zum Spielbericht von Philipp Selldorf

Was wichtig wird

Spahn und Wieler informieren über "Corona-Lage im Herbst". Der Gesundheitsminister und der Präsident des Robert-Koch-Instituts sprechen über die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie und darüber, worauf sich das Land im Herbst einstellen muss.

Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard startet. Die Abgeordneten wollen in den kommenden Monaten unter anderem herausfinden, ob das deutsche Fintech-Unternehmen als aufstrebender Börsenstar von den Aufsichtsbehörden mit Samthandschuhen angefasst wurde. Was die Bundesregierung nach dem Wirecard-Skandal ändern will, schreibt Cerstin Gammelin.

EU-Innenminister beraten über Asyl- und Migrationspakt. Bundesinnenminister Seehofer leitet die Videokonferenz. Erstmals diskutieren er und seine Amtskollegen in großer Runde über die Vorschläge der EU-Kommission. Die Pläne sehen für bestimmte Personengruppen beschleunigte Asylverfahren an den EU-Außengrenzen vor. Ferner soll die Verantwortung für Geflüchtete und andere Migranten in Europa gleichmäßiger verteilt werden.

Bekanntgabe des Nobelpreisträgers für Literatur. Die Schwedische Akademie verkündet, wer in diesem Jahr mit dem wichtigsten Literaturpreis der Welt geehrt wird. Im vergangenen Jahr hatte die Akademie nicht nur den Österreicher Peter Handke als Preisträger für das Jahr 2019 ausgezeichnet, sondern auch den Preis für 2018 nachgeholt. Dieser war an die Polin Olga Tokarczuk gegangen.

Frühstücksflocke

Body Positivity bei Bären. In einer Online-Abstimmung konnten Bärenfreunde aus aller Welt bei der "Fat Bear Week" abstimmen, wer das dickste Tier im Katmai-Nationalpark in Alaska ist. Die Bären werden nicht gefangen und gewogen, es ist ein reiner Beliebtheitswettbewerb. Gewonnen hat ein Braunbär, der als Jumbo Jet bekannt ist und eine Zahl als Namen hat: "Der Lord des Specks, der dickste der dicksten Bären, der talentierte, brilliante, fetteste Bär der Welt ist: 747." Sophie Kobel schreibt über einen lustigen Wettstreit mit ernstem Hintergrund.