Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Staatsanwaltschaft klagt Netanjahu an. Israels Ministerpräsidenten werden Betrug, Untreue sowie Bestechlichkeit vorgeworfen. Netanjahu hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Für Bestechung drohen bis zu zehn Jahre Haft, für Betrug und Veruntreuung bis zu drei Jahre. Von Alexandra Föderl-Schmid, Tel Aviv

Weitere Vorwürfe bei Impeachment-Anhörungen. Die Russland-Expertin Fiona Hill wirft den Republikanern bei ihrer Impeachment-Anhörung vor, Geschichten zu erfinden. Mit ihr und Zeuge David Holmes enden die öffentlichen Anhörungen im Repräsentantenhaus. Alle Zeugenaussagen im Überblick

Vier von fünf Jugendlichen bewegen sich zu wenig. 81 Prozent der Jugendlichen weltweit bewegen sich laut WHO weniger als eine Stunde am Tag. Und Mädchen sind deutlich seltener sportlich aktiv als Jungen. Im Vergleich zu anderen Industriestaaten schneidet Deutschland schlecht ab. Zum Bericht

Polizei verbietet NPD-Demo gegen Journalisten. Die Polizeidirektion Hannover hat die gegen kritische Journalisten gerichtete Demonstration der rechtsextremen NPD in der Stadt verboten. Zur Meldung

Was wichtig wird

CDU-Bundesparteitag beginnt in Leipzig. Es geht um die Frauenquote, Digitalisierung und die Kanzlerkandidaten-Urwahl. Die Themen für den diesjährigen Parteitag der CDU bieten viel Zündstoff. Und da ist auch noch Friedrich Merz, der die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zuletzt immer wieder anging. Verfolgen Sie die Entwicklungen in unserem Live-Blog.

BGH verkündet Urteil in Nachbarschaftsstreit. Es geht um die Frage: Gibt es ein Wegerecht aus Gewohnheit? Die Kläger aus dem Raum Aachen konnten jahrzehntelang über Nachbargrundstücke zu ihren Garagen gelangen. Jetzt wollen die Nachbarn die Zufahrt sperren.

Juso-Bundeskongress in Schwerin. Eröffnet wird er durch Kevin Kühnert, den Juso-Bundesvorsitzenden, der sich am Abend zur Wiederwahl stellen will.

Frühstücksflocke

Trumps Notizzettel wird zum Meme. In sehr dicken Filzstiftbuchstaben hatte sich der US-Präsident auf einem Zettel Notizen gemacht, den er am Mittwoch bei einem Statement ablas. Woran sich Twitternutzer dabei erinnert fühlen, lesen Sie bei jetzt.de.